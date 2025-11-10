Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

A101, Çok Uygun Fiyata Motosiklet ve Moped Satacak

A101'in 13 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünleri belli oldu. Şirket bu hafta uygun fiyata motosiklet ve moped satacak. Fiyatlar, kampanya kapsamındaki tüm ürünler için binlerce TL tasarruf etmenizi sağlayacak. İşte detaylar...

A101, Çok Uygun Fiyata Motosiklet ve Moped Satacak
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunacağı "aktüel" ürünleri duyurdu. Şirket, bu hafta motosiklet ve moped satın almak isteyen tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Zira başlayacak kampanya sayesinde binlerce TL'lik tasarruf imkânı sunulmuş olacak.

A101 Aktüel Ürünler kataloğuna baktığımızda indirimli olarak satılacak motosikletin Revolt RT3 Touring olduğunu görüyoruz. 125 cc gücündeki motosiklet, 13 Kasım itibarıyla 49 bin 990 TL karşılığında satın alınabilecek. Fiyat karşılaştırma platformları üzerinden yaptığımız kontrollerde Revolt RT3 Touring'in mevcut fiyatının 64.990 TL olduğunu görüyoruz. Motosikletin son 1 yılda gördüğü en düşük fiyat ise 54.490 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Moped'lerde de binlerce TL'lik avantaj var!

Başlıksız-1

A101'in 13 Kasım'da satışa sunacağı diğer ürünler ise Volta VM4 Neo, Apec APM5 ve Volta VT5. Moped olarak karşımıza çıkan ürünler de binlerce TL tasarruf etmenizi sağlayacak. Mesela Apec APM5'in hâlihazırdaki fiyatı 72.749 TL. Bu moped, A101'de 49.990 TL'ye satın alınabilir olacak. Böylelikle ciddi bir indirim fırsatı sağlanmış olacak. Volta VT5 3500'ün mevcut fiyatı 93.419 TL, Volta VM4 Neo'nun mevcut fiyatı ise 53.349 TL olarak karşımıza çıkmış durumda.

Amazon, Sadece Çok Çok Ucuz Ürünlerin Satılacağı Yeni Alışveriş Uygulaması 'Amazon Bazaar'ı Duyurdu (Türkiye'ye Gelir mi?) Amazon, Sadece Çok Çok Ucuz Ürünlerin Satılacağı Yeni Alışveriş Uygulaması 'Amazon Bazaar'ı Duyurdu (Türkiye'ye Gelir mi?)

Peki siz A101'in bu haftaki Aktüel Ürün kataloğunu nasıl buldunuz? Motosiklet veya moped satın almak isteyen tüketicilere bu modelleri tavsiye eder misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağız...

A101

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim