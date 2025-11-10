A101, Çok Uygun Fiyata Motosiklet ve Moped Satacak

A101'in 13 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünleri belli oldu. Şirket bu hafta uygun fiyata motosiklet ve moped satacak. Fiyatlar, kampanya kapsamındaki tüm ürünler için binlerce TL tasarruf etmenizi sağlayacak. İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla satışa sunacağı "aktüel" ürünleri duyurdu. Şirket, bu hafta motosiklet ve moped satın almak isteyen tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Zira başlayacak kampanya sayesinde binlerce TL'lik tasarruf imkânı sunulmuş olacak.

A101 Aktüel Ürünler kataloğuna baktığımızda indirimli olarak satılacak motosikletin Revolt RT3 Touring olduğunu görüyoruz. 125 cc gücündeki motosiklet, 13 Kasım itibarıyla 49 bin 990 TL karşılığında satın alınabilecek. Fiyat karşılaştırma platformları üzerinden yaptığımız kontrollerde Revolt RT3 Touring'in mevcut fiyatının 64.990 TL olduğunu görüyoruz. Motosikletin son 1 yılda gördüğü en düşük fiyat ise 54.490 TL olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Moped'lerde de binlerce TL'lik avantaj var!

A101'in 13 Kasım'da satışa sunacağı diğer ürünler ise Volta VM4 Neo, Apec APM5 ve Volta VT5. Moped olarak karşımıza çıkan ürünler de binlerce TL tasarruf etmenizi sağlayacak. Mesela Apec APM5'in hâlihazırdaki fiyatı 72.749 TL. Bu moped, A101'de 49.990 TL'ye satın alınabilir olacak. Böylelikle ciddi bir indirim fırsatı sağlanmış olacak. Volta VT5 3500'ün mevcut fiyatı 93.419 TL, Volta VM4 Neo'nun mevcut fiyatı ise 53.349 TL olarak karşımıza çıkmış durumda.

Peki siz A101'in bu haftaki Aktüel Ürün kataloğunu nasıl buldunuz? Motosiklet veya moped satın almak isteyen tüketicilere bu modelleri tavsiye eder misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağız...