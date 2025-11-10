Tümü Webekno
Amazon, Sadece Çok Çok Ucuz Ürünlerin Satılacağı Yeni Alışveriş Uygulaması 'Amazon Bazaar'ı Duyurdu (Türkiye'ye Gelir mi?)

Amazon, tıpkı Temu gibi uygun fiyatlı alışverişi hedefleyen yeni uygulaması Amazon Bazaar'ı hayata geçirdi.

Amazon, Sadece Çok Çok Ucuz Ürünlerin Satılacağı Yeni Alışveriş Uygulaması 'Amazon Bazaar'ı Duyurdu (Türkiye'ye Gelir mi?)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da uygun fiyatlı alışverişi hedefleyen yeni uygulaması Amazon Bazaar’ı hayata geçirdi. Ana Amazon uygulamasından bağımsız olarak sunulan bu yeni platformda, ürünlerin çoğu 10 doların altında, bazıları ise 2 dolara kadar düşüyor. Uygulama şu anda Hong Kong, Filipinler, Tayvan, Peru, Nijerya ve daha birçok ülkede Android ve iOS üzerinden erişilebilir durumda. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Amazon’un bu adımı Temu gibi düşük maliyetli Çin menşeli alışveriş uygulamalarına güçlü bir yanıt amaçlı. Şirket, Bazaar üzerinden kullanıcılarına moda, ev eşyaları ve yaşam ürünleri dâhil “yüz binlerce” uygun fiyatlı ürün sunuyor. Alışveriş yapanlar mevcut Amazon hesaplarıyla giriş yapabiliyor ve Visa, Mastercard veya American Express kartlarıyla ödeme yapabiliyor.

Temu'nun en büyük rakibi olacak

Amazon Bazaar

Amazon Bazaar, klasik Amazon deneyimini hem arayüz hem deneyim olarak birebir sunuyor. Uygulama; müşteri yorumları, yıldız puanları gibi tanıdık özelliklerin yanı sıra, çekilişler ve promosyonlar gibi sosyal etkileşimli kampanyalar da sunarak Temu'nun kitlesini de hedefliyor. Hatta yeni kullanıcılar ilk siparişlerinde %50 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Teslimatlar ortalama iki hafta içinde tamamlanıyor ve 15 gün içinde ücretsiz iade imkânı sağlanıyor. Altı farklı dili destekleyen platformun şu noktada Türkiye'ye gelmemesi için hiçbir sebep yok ama bunu sadece Amazon'un stratejileri ve zaman gösterecek.

