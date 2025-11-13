A101, Uygun Fiyata iPhone 14 ve Samsung Telefonlar Satışa Sundu

A101, bu hafta uygun fiyata Samsung ve iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte o modeller ve fiyatları

Telefon fiyatları iyice uçuk seviyelere gelmişken insanlar uygun fiyatlı fırsatları kovalamaya çalışıyor. Zincir marketlerin de ara sıra bu cihazları mağazalarına getirdiğini görüyorduk. A101 de bunlardan biriydi. Dev mağaza zinciri, ara sıra popüler markaların telefonlarını satıyordu. Şimdi ise böyle bir gelişme daha yaşandı.

A101, bugün itibarıyla Samsung ve Apple başta olmak üzere popüler markalardan telefonlar satmaya başladı. Şu anda Samsung Galaxy ve Apple’ın bir iPhone modeline ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda. Realme’den de cihazlar satılıyor.

A101’de bu hafta satılan Samsung ve iPhone modelleri

Samsung Galaxy A17

Ekran 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık İşlemci Exynos 1330 RAM 4 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 2 MP Ön kamera 13 MP Batarya 5000 mAh (25W)

Fiyatı: 11.499 TL

Samsung Galaxy S25

Ekran 6,2 inç, 120 Hz, 1080x2340, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 4000 mAh (25W)

Fiyatı: 47.699 TL

Samsung Galaxy Z Flip7

Ekran 6.90 inç, FHD+ 120 Hz, Dynamic AMOLED ana ekran, 4,1 inç, HD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED kapak ekranı İşlemci Samsung Exynos 2500 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP + 12 MP Ön kamera 10 MP Batarya 4.300 mAh (25W)

Fiyatı:** 59.999 TL**

iPhone 14

Ekran 6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit İşlemci A15 Bionic RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 12 MP + 12 MP Ön kamera 12 MP Batarya 3.279 mAh (20W)

Fiyatı: 42.999 TL

A101'de bu hafta satılan diğer akıllı telefonlar:

Realme 12 Lite 8/256 GB -** 8.799 TL**

Realme C75 8/512 GB - 11.999 TL

Realme 12 8/512 GB - 11.499 TL

Realme C63 - **7.999 TL **

M4 Macbook da satılıyor

M4 işlemci

15,3 inç ekran

16 GB RAM

512 GB depolama

120 GB/s bellek hızı

Fiyatı: 67.999 TL

Bunlara ek olarak A101'de M4 işlemcili piyasadaki en üst seviye MacBook Air modellerinden birine de ulaşmanız mümkün.