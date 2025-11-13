Tümü Webekno
A101, Uygun Fiyata iPhone 14 ve Samsung Telefonlar Satışa Sundu

A101, bu hafta uygun fiyata Samsung ve iPhone telefonlar satmaya başladı. İşte o modeller ve fiyatları

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefon fiyatları iyice uçuk seviyelere gelmişken insanlar uygun fiyatlı fırsatları kovalamaya çalışıyor. Zincir marketlerin de ara sıra bu cihazları mağazalarına getirdiğini görüyorduk. A101 de bunlardan biriydi. Dev mağaza zinciri, ara sıra popüler markaların telefonlarını satıyordu. Şimdi ise böyle bir gelişme daha yaşandı.

A101, bugün itibarıyla Samsung ve Apple başta olmak üzere popüler markalardan telefonlar satmaya başladı. Şu anda Samsung Galaxy ve Apple’ın bir iPhone modeline ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda. Realme’den de cihazlar satılıyor.

A101’de bu hafta satılan Samsung ve iPhone modelleri

a101

Samsung Galaxy A17

a17
Ekran 6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık
İşlemci Exynos 1330
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
  • Fiyatı: 11.499 TL

Samsung Galaxy S25

s25
Ekran 6,2 inç, 120 Hz, 1080x2340, Dynamic AMOLED 2X
İşlemci Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50 MP + 10 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 4000 mAh (25W)
  • Fiyatı: 47.699 TL

Samsung Galaxy Z Flip7

flip7
Ekran 6.90 inç, FHD+ 120 Hz, Dynamic AMOLED ana ekran, 4,1 inç, HD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED kapak ekranı
İşlemci Samsung Exynos 2500
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka Kamera 50 MP + 12 MP
Ön kamera 10 MP
Batarya 4.300 mAh (25W)
  • Fiyatı:** 59.999 TL**

iPhone 14

ip14
Ekran 6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit
İşlemci A15 Bionic
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka Kamera 12 MP + 12 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 3.279 mAh (20W)
  • Fiyatı: 42.999 TL

A101'de bu hafta satılan diğer akıllı telefonlar:

  • Realme 12 Lite 8/256 GB -** 8.799 TL**
  • Realme C75 8/512 GB - 11.999 TL
  • Realme 12 8/512 GB - 11.499 TL
  • Realme C63 - **7.999 TL **

M4 Macbook da satılıyor

macair

  • M4 işlemci
  • 15,3 inç ekran
  • 16 GB RAM
  • 512 GB depolama
  • 120 GB/s bellek hızı
  • Fiyatı: 67.999 TL

Bunlara ek olarak A101'de M4 işlemcili piyasadaki en üst seviye MacBook Air modellerinden birine de ulaşmanız mümkün.

Apple Samsung iPhone A101

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
P
poppy 11 saat önce
iphone 14 almak hatadır 3 model eski 4. modele girecek ken...
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
