A101, Uygun Fiyata iPhone 14 ve Samsung Telefonlar Satışa Sundu

Telefon fiyatları iyice uçuk seviyelere gelmişken insanlar uygun fiyatlı fırsatları kovalamaya çalışıyor. Zincir marketlerin de ara sıra bu cihazları mağazalarına getirdiğini görüyorduk. A101 de bunlardan biriydi. Dev mağaza zinciri, ara sıra popüler markaların telefonlarını satıyordu. Şimdi ise böyle bir gelişme daha yaşandı.
A101, bugün itibarıyla Samsung ve Apple başta olmak üzere popüler markalardan telefonlar satmaya başladı. Şu anda Samsung Galaxy ve Apple’ın bir iPhone modeline ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda. Realme’den de cihazlar satılıyor.
A101’de bu hafta satılan Samsung ve iPhone modelleri
Samsung Galaxy A17
|Ekran
|6,7 inç Super AMOLED, 120 Hz, 1080×2340 piksel, 1.100 nit parlaklık
|İşlemci
|Exynos 1330
|RAM
|4 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|5000 mAh (25W)
- Fiyatı: 11.499 TL
Samsung Galaxy S25
|Ekran
|6,2 inç, 120 Hz, 1080x2340, Dynamic AMOLED 2X
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50 MP + 10 MP + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|4000 mAh (25W)
- Fiyatı: 47.699 TL
Samsung Galaxy Z Flip7
|Ekran
|6.90 inç, FHD+ 120 Hz, Dynamic AMOLED ana ekran, 4,1 inç, HD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED kapak ekranı
|İşlemci
|Samsung Exynos 2500
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50 MP + 12 MP
|Ön kamera
|10 MP
|Batarya
|4.300 mAh (25W)
- Fiyatı:** 59.999 TL**
iPhone 14
|Ekran
|6,1 inç, 60 Hz, 1170 x 2532, Super Retina XDR, 1200 nit
|İşlemci
|A15 Bionic
|RAM
|6 GB
|Depolama
|128 GB
|Arka Kamera
|12 MP + 12 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|3.279 mAh (20W)
- Fiyatı: 42.999 TL
A101'de bu hafta satılan diğer akıllı telefonlar:
- Realme 12 Lite 8/256 GB -** 8.799 TL**
- Realme C75 8/512 GB - 11.999 TL
- Realme 12 8/512 GB - 11.499 TL
- Realme C63 - **7.999 TL **
M4 Macbook da satılıyor
- M4 işlemci
- 15,3 inç ekran
- 16 GB RAM
- 512 GB depolama
- 120 GB/s bellek hızı
- Fiyatı: 67.999 TL
Bunlara ek olarak A101'de M4 işlemcili piyasadaki en üst seviye MacBook Air modellerinden birine de ulaşmanız mümkün.