AB Komisyon Başkanı'ndan 'Zorunlu Aşı' Açıklaması Geldi

Son zamanlarda COVID-19 cephesinde yaşanan gelişmelerin ardından yetkililer 'zorunlu aşı' fikrini giderek daha da sık bir şekilde gündeme getirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yetkilisinin ülkelere zorunlu aşı önerisinde bulunmasının ardından şimdi de Avrupa Birliği Komisyonu yetkilisinden aynı çağrı geldi.

Bundan bir hafta öncesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge İcra Direktörü Robb Butler; özellikle Avrupa’da tırmanışa geçen vaka sayılarına ve yoğun bakım ünitelerinde yatan COVID-19 hastalarının çok büyük bir çoğunluğunun aşısız olmasına dikkat çekerek ülkeleri ‘zorunlu aşı’ üzerine ciddi bir şekilde düşünmeye çağırmıştı.

5 gün öncesinde DSÖ’nün, Güney Afrika’da tespit edilen Omnicron varyantını duyurmasıyla yetkililer bir kez daha harekete geçti. Pfizer ve BioNTech yeni aşı çalışmalarından söz ederken, Avrupa Birliği (AB) yetkilisinden de bugün zorunlu aşı konusuna yönelik açıklama geldi.

"Büyük çoğunluk aşılanabilir"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron varyantıyla birlikte bazı önlemlerin alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, Avrupa Birliği’ne üye olan bütün ülkelerin zorunlu aşı kararını tartışmasının zamanının artık geldiğini belirtti. "Bir yanda virüs ve varyantları, diğer yanda aşılarımız ve hatırlatma dozlarımız var ve ben ikincisinin kazanmasını istiyorum" ifadelerini kullanan Komisyon Başkanı, her bir kişinin aşılanmayacağı fikrini kabul ettiğini; ancak toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanabilir olduğunu düşündüğünü aktardı.

Sözlerine "Bu nedenle, Avrupa Birliği'nde aşıyı nasıl teşvik edebileceğimizi tartışmanın ve potansiyel olarak zorunlu aşılamayı düşünmenin anlaşılır ve uygun olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde devam eden Von der Leyen, bir tartışmanın başlatılması ve ortak bir yaklaşım olması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen’e ek olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tetros Adhanom Ghebreyesus da önce Derya varyantı durdurulmadığı sürece Omicron varyantının da yayılmaya devam edeceğini belirtti.