Yapay zekâ etrafında şekillenen birçok teknoloji gelişiyor ve bu teknolojilerden bir tanesi de insanları gizlilik endişelerine sürükleyen yüz tanıma teknolojisi. Avrupa Birliği de insanları tedirgin eden bu teknolojiyi sınırlı bir süre için engellemeyi planlıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre Avrupa Birliği, yüz tanıma teknolojisini kamusal alanlarda 5 yıla kadar yasaklamayı düşünüyor. AB’nin böyle bir karar almasının arkasındaysa kötüye kullanımın önüne nasıl geçileceği konusu bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, yaptığı açıklamada, yeni sert kuralların Avrupalıların gizliliğini ve veri haklarını koruyacak ve halihazırda var olan düzenlemeleri destekleyecek şekilde duyurulabileceğini ifade etti.

Yüz tanıma teknolojisini yasaklamak

AB tarafından düzenlenen belgede şu ifadelere yer verildi: “Var olan hükümlerin üzerine kurulacak yeni düzen çerçevesiyle birlikte bu konuda daha da ileri gidebilir ve kamusal alanlardakiyüz tanıma teknolojisinin kullanımı sınırlandırılabilir.”

Bu engellemenin üçüncü ile beşinci yılları arasındaki süreçte bu teknolojinin etkilerini değerlendirebilecek bir metodoloji ve muhtemel risk yönetimi ölçümü belirlenebilir ve değerlendirilebilir şeklinde yorumda bulunuldu. Bu yasaklamaların istisnalarıysa güvenlik projelerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme projeleri olacak.

Yayınlanan belgede ayrıca, yapay zekâ kullanıcıları ve geliştiricilerine bu zorunlulukların dayatılması sürecinde, Avrupa Birliği ülkelerinin yeni kuralları gözetlemek amacıyla yetkililer atamalarının gerekliliğinden bahsedildi.

Yetkililer, yaptığı açıklamada komisyonun son kararını vermeden önce beyaz bültenle ilgili geri dönüşler alacağını dile getirdi. Avrupa Birliği Dijital ve Antitröst Yöneticisi Margrethe Vestager’in önümüzdeki ay bu konuda kendi teklifini sunması bekleniyor.

ABD hükümeti bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yapay zekâ teknolojisi üzerindeki düzenleyici esasların otoritelerin aldatılmasını kısıtladığını söylemiş ve Avrupa’yı agresif yaklaşımlardan kaçınması konusunda uyarmıştı.