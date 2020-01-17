ABD, Yüz Tanıma Sistemlerinin Güvenilirliğini Tartıştı

ABD Temsilciler Meclisi, yüz tanıma sistemlerinin kullanımını masaya yatırdı. Bazı milletvekilleri ve araştırmacılar, yüz tanıma sisteminin Black Mirror dizisini gerçeğe taşıdığını ve yüz tanıma veritabanlarının kullanımından endişe duyduklarını öne sürdü.

Teknolojinin dünya çapında güvenlik amaçlı kullanımı giderek artıyor. Bazı yüz tanıma teknolojileri ise kadınları ve siyahi insanları tanımakta yetersiz kalıyor. Diğer yandan insan hakları ve gizlilik toplulukları, teknolojinin kullanımında verilerin nasıl toplandığı konusunda endişe duyuyor.

ABD'li milletvekilleri, yüz tanıma kullanımını sınırlamak için bir yasa tasarısı önerisi üzerinde çalışıyorlar. New York Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, teknolojinin karanlık tarafını ortaya koyan bilim kurgu dizisi Black Mirror'a atıfta bulunarak, "Burada gördüğümüz şey, gerçek hayatta Black Mirror" dedi.

Yüz tanıma sistemleri, Black Mirror'ı gerçeğe dönüştürüyor

Bazı teknoloji uzmanları, hükümetler ve özel şirketler tarafından kontrol edilen yüz tanıma veritabanlarının nasıl kullanıldığından endişe duyuyorlar. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri de dahil olmak üzere birçok web sitesi kendi yüz tanıma yazılımlarını oluşturmak için veri topluyor. Instagram ve Snapchat'te kullanılan fotoğraf filtreleri de yüzdeki detayları belirlemek için kullanılabiliyor.

Oturuma katılan New York Üniversitesi AI Now Enstitüsü ortak yöneticisi Meredith Whittaker, yüz tanıma yazılımı için onay gerektiren kuralların uygulanması gerektiğini savunuyor. Whittaker, kurumsal çıkarların yarışmasına ve şirketlerin bu teknolojiyi güvenlik önlemleri olmadan sistemlerine dahil etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Polis güçlerinin, kayıp çocukları ve suçluları tespit etmek için yüz tanıma teknolojisinin başarılı bir şekilde kullandığına dikkat çekilse de, teknolojinin otoriter rejimler tarafından vatandaşları izlemek için kullanılabileceğine dair endişeler var.

Çin gibi ülkelerde kapsamlı gözetim sistemleri kuruldu ve yüz tanıma sistemleri insanları izlemeyi kolaylaştırıyor. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, 1 yıldan daha kısa bir süre içinde yüz tanıma teknolojisi üçüncü kez masaya yatırdı.