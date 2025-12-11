Tümü Webekno
ABD'ye Seyahatlerde 5 Yıllık Sosyal Medya Geçmişi Sunmak Zorunlu Hâle Gelebilir

Daha önce vize başvurusu için gerekli olacağı söylenen 5 yıllık sosyal medya geçmişi mevzusunun şimdi de hâlihazırda seyahat edebilen vatandaşları kapsayacak şekilde genişletileceği söyleniyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’ye seyahat edecek turistler için güvenlik taramasının çok daha kapsamlı hâle geleceği konuşuluyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun sunduğu yeni bir teklife göre ülkeye giriş yapacak ziyaretçilerden son beş yıla ait sosyal medya geçmişlerini paylaşmaları istenecek.

Bu öneri, Vize Muafiyeti Programı kapsamında ABD’ye vizesiz seyahat eden 42 ülkenin vatandaşlarını kapsıyor. Yani bizler gibi vize için başvuru yapanları değil fakat o noktada da benzer bir uygulamanın geleceği uzun süredir kulislerde konuşulan konular arasında. Şu anda sosyal medya hesaplarını paylaşmak isteğe bağlı olsa da teklif yasalaşırsa zorunlu hâle gelecek. Ayrıca ziyaretçilerden yalnızca sosyal medya bilgileri değil, son 10 yılın e-posta adresleri ile anne, baba, eş, kardeş ve çocukların kimlik bilgileri gibi geniş kapsamlı kişisel veriler de istenecek.

Henüz nihai bir karar yok

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bunun henüz nihai bir karar olmadığını, yalnızca “güvenliği artırmak için yeni seçeneklerin tartışılması” amacıyla atılan ilk adım olduğunu belirtiyor. Özellikle Şükran Günü öncesinde yaşanan saldırının ardından güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gündemde.

Teklif, 2026 Dünya Kupası’na altı ay kala gündeme gelmesiyle de dikkat çekiyor. Turnuva ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek ve ülkeye büyük bir turist akını bekleniyor.

