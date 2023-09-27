ABD'nin Philadelphia şehrinde bir Apple mağazası da dahil birçok mağaza yağmalandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, mağazadan iPhone ve iPad gibi birçok Apple ürününün çalındığı görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri Philadelphia’da dün yaşanan bir olay, tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Viral olan videolarda, yüzden fazla kişinin şehirdeki mağazaları yağmaladığı görüldü. Bu mağazalar arasında Apple Store da yer alıyordu.

Bölgeden gelen bilgilerde, grubun Apple Store’dan iPhone ve iPad gibi birçok ürünü çaldığı ifade edildi. Tanıklardan biri, monitörler dışında mağazanın neredeyse tamamının götürüldüğünü aktardı.

Çoğu çocuklardan oluşan saldırganlardan 15-20 tanesi tutuklandı

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Saldırganların çoğunun çocuklardan oluştuğunu bildiren Philadelphia polisi, yaşananların ardından 15-20 arasında şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca yağmalamaların koordineli bir saldırı olduğunu ve sosyal medya yoluyla gerçekleştirildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Yağmalamaların neden yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak olaylar, cinayetle suçlanan bir Philadelphia polisinin suçlarının mahkeme kararıyla düştüğü günde yaşandı. Bu polis, 27 yaşındaki Eddie Irizzary’i vurarak öldürmüştü. Kararın ardından da protestolar başlamıştı. Kolluk kuvvetleri ise yağmalamaların protestolarla hiçbir bir bağlantısının olmadığını ve suçluların durumdan faydalanarak böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Apple, saldırıdan sonra çalınan ürünleri devre dışı bıraktı

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Apple Store’dan ürünlerin çalındığını belirtmiştik. Ancak bu ürünlerin hepsinin takip edildiğini belirtmekte fayda var. Şirketin böyle durumlar için katı bir politikası bulunuyor. Böylece cihazlarını takip edip devre dışı bırakabiliyor ve bulunmaları için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışabiliyor.

İşte dünkü olayda da bu gerçekleşti. Apple, yaşananlardan kısa bir süre sonra çalınan demo birimlerini işe yaramaz hâle getirdi. Yukarıdaki görüntülerden, bir telefonda ürünün mağazaya geri götürülmesinin gerektiği ve konumun takip edildiğine dair ifadelerin ekranda belirdiği görülebiliyor.

Apple Store’larda ilk kez böyle bir şey yaşanmadığını da ekleyelim. Örneğin 2018’de Fransa’daki “sarı yelek” hareketi sırasında ülkedeki bir Apple Store’a saldırı gerçekleşmişti. Ayrıca 2020’de George Floyd’un ölümü sonrası çıkan protestolarda ABD’deki birçok Apple Store yağmalanmıştı: