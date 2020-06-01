ABD'de Apple Store Mağazaları Yağmalandı (Video)

Apple’ın anavatanı olan ABD, şu sıralar ırkçılığa karşı büyük protestolara sahne oluyor. Adeta iç savaş konumuna giren ülkede pek çok teknoloji mağazası da yağmalandı. Bu mağazalar arasında en çok yara alan ise Apple gibi gözüküyor.

ABD’de devam eden protestolar büyük bir hızla devam ederken, bu protestolar sonucunda pek çok mağaza da yağmalanıyor. Bu yağmalamaların son kurbanı ise Apple oldu. Apple’ın perakende satış yaptığı bazı mağazalar, protestolar sırasında yağmacılar tarafından çok ciddi zarar gördü.

Silahsız bir adam olan George Floyd’un Minnesota, Minneapolis’teki polis ekipleri tarafından yakalanıp olay yerinde öldürülmesi ve sonrasında polisin ceza almaması sonucunda ABD’nin 30’dan fazla şehrinde protestolar başladı. Şu anda büyüyerek devam eden protestolar, ABD ordusu tarafından bastırılmaya çalışılsa da devreye askerin girmesi olayların daha fazla büyümesine neden oldu.

Böyle bir ortamda da pek çok provokatör, teknolojik mağazaları yağmalamaya başladı. Bu noktada da en fazla yağmalanan şirket Apple Store olmuş gibi görünüyor. Oregon, Portland’de bir Apple Store’un 30 metrelik camlarını kıran yağmacılar, mağazadaki ürünleri çaldı. İçeride yer alan ürünler dışında mağazaların da büyük zarar alması, Apple Store’ların bir süre tadilat sürecine girmesine neden olacak gibi görünüyor.

Portland dışında Scottsdale Waterfront alışveriş merkezinde bulunan bir Apple Store’da benzer şekilde saldırıya uğrayarak içerideki iPhone, iPad, MacBook gibi pek çok cihaz yağmalandı. Bu yağmalamalar şahitler tarafından videoya kaydedilirken, suçlu kişiler henüz bulunabilmiş değil.

ABD’deki protestolar o kadar büyüdü ki bir başka Apple Store yağmalanırken çekilen görüntülerde mağazanın kapısının önünde yanan bir polis arabası görülüyor.

Çalınan ürünler bir işe yaramayacak

Öte yandan Apple’ın mağazalarından çalınan cihazlar, muhtemelen hiçbir işe yaramayacak. Apple’ın güvenlik politikasına baktığımızda, mağazada müşterilerin test etmesi için tutulan tüm cihazlar, sadece o mağazada bulunurken çalışıyor. Yani mağazadan dışarı çıktığınızda cihazların yazılımları çalışmıyor.