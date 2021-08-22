ABD'de küçük bir şehir olan Cool Valley'in belediye başkanı, tüm şehir sakinlerine ücretsiz Bitcoin vermek istediğini açıkladı. Bu amaçla bağış topladığını ifade eden belediye başkanı, her hanede bir miktar Bitcoin olduğunu görmek istediğini söyledi.

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan ve 1500 kişilik nüfusuyla küçük bir şehir olan Cool Valley'in belediye başkanı Jayson Stewart, şehirdeki tüm vatandaşlara bedava Bitcoin dağıtacağını açıkladı. NBC'ye bağlı bir televizyon kanalına röportaj veren belediye başkanı, bu planı için destek topladığını açıkladı.

Verdiği röportajda Bitcoin ile ilgili olarak 'Bu dijital altın. Tüm hanelerde ister 500 dolar değerinde olsun ister 1000 dolar değerinde, bir miktar Bitcoin olduğunu görmek istiyorum' şeklinde konuşan Stewart, Bitcoin yatırımları ile hayatı değişen arkadaşları olduğunu söyledi.

Bitcoinlerin hemen satılmasını da istemiyor:

Stewart, şehir sakinlerine ücretsiz Bitcoin dağıtmak için bazı yatırımcılardan destek alacağını ve hükümet fonlarına da başvurmayı planladığını açıkladı. Ayrıca belediye fonlarının da kullanılabileceğini ifade eden Stewart, dağıtılan Bitcoinlerin hemen satılmasını istemediğini ve planlarını da buna yönelik bir çerçevede uygulayacaklarını belirtti.

Bitcoin alan şehir sakinlerinin buna hak kazanmak için beş yıl boyunca paraya dokunmamaları gibi bazı planlar üzerinde çalıştıklarını ifade ede belediye başkanı, bu şekilde para değerlendiğinde pişmanlık yaşamadan herkesin iyi bir yatırım yapmış olacağını ifade etti.

Kendini çevreci bir belediye başkanı olarak tanımlayan Stewart, Bitcoinin çevreye verdiği zarar ile ilgili de bunu 'karşılayacak' adımlar attıklarını, örneğin şehirde güneş enerjisi kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Durumu garip kılan detay ise şehirde yaşayan sakinlerin büyük kısmının 'Bitcoinin ne olduğunu bilmemesi'. Bölge halkı ile yapılan röportajlar, gençler dışında büyük kısmın Bitcoinden haberdar olmadığını ama 'ceplerine para girecek olmasının iyi bir fikir olduğunu' düşündüklerini gösteriyor.