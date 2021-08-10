Twitter CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin'le ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in önce bölünmüş bir ülkeyi (ABD) birleştireceğini söyleyen Dorsey, sonra ise tüm dünyayı birleştireceğini ifade etti.

Son 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcısının yüzünü yeniden güldürmeye başlayan Bitcoin'le ilgili açıklamalarda bulunan Twitter CEO'su Jack Dorsey, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bitcoin'e hayran ve sıkı bir yatırımcı olan Dorsey'in yaptığı açıklama, iş insanının bu kripto para birimini nasıl gördüğünü ortaya koyuyor.

Jack Dorsey, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Bitcoin'in bölünmüş olan bir ülkeyi yeniden bir araya getireceğini söyledi. Dorsey, herhangi bir ülke ismi vermedi ancak bahsedilen yerin ABD olduğu düşünülüyor. Açıklamalarında bununla yetinmeyen Dorsey, Bitcoin'in bu ülkeyi birleştirdikten sonra da tüm dünyayı birleştireceğini ifade etti.

Dorsey, daha önce de buna benzer bir açıklama yapmıştı

Açık konuşmak gerekirse bu kadar iddialı bir açıklama, Dorsey için bir ilk değil. Temmuz ayında katıldığı Bitcoin Konferansı'nda konuşan Twitter CEO'su, Bitcoin'in dünyaya barış getireceğini umduğunu söylemişti. Dorsey'in bugün yaptığı açıklama, temmuz ayındaki açıklamalarıyla fazlasıyla tutarlı... Peki Twitter CEO'su, neden böyle bir şey düşünüyor olabilir?

Bitcoin, yapısı gereğince merkeziyetsiz bir para birimi. Yani bu kripto para, herhangi bir ülkenin merkez bankasına bağlı değil. Bu da Bitcoin'i, tüm dünyada kullanılabilir hale getiriyor. Üstelik para birimleri arasındaki değer farkı, Bitcoin için geçerli değil. Neticede 1 Bitcoin, dünyanın her yerinde 1 Bitcoin'dir. İşte bu durum, Dorsey'in Bitcoin'i bütünleştirici olarak görmesini sağlıyor.