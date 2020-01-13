ABD'de Bir Okul, 'Phishing'e 2,3 Milyon Dolar Kaptırdı

Sık sık kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olan phishing konusunda sık sık uyarılarda bulunuyoruz. ABD’de bir okul, phishing saldırısına kurban gitti ve yaklaşık 2,3 milyon dolar kaybetti.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Manor Independent School District, bir phishing saldırısına uğradı. Okulun toplam kaybı 2,3 milyon dolar oldu. Konuyla ilgili olarak hem Manor Polis Departmanı hem de FBI araştırma yapsa da durum oldukça kötü gözüküyor.

Yine de yetkililerin elinde oldukça sağlam ipuçları olduğu ve araştırmada birkaç gün içerisinde ilerleme kaydedileceği belirtiliyor. Yaşanan vaka, bir yandan da dünyanın dört bir yanı için uyarı niteliği taşıyor. Phishing vakalarında genellikle normal gibi görünen hatta içinde resmi bilgiler yer alan e-postalar kullanılıyor. Gelen e-postaların adresleri ya da yönlendirilen siteler de orijinal siteler gibi görünüyor fakat dolandırıcılar, bu siteler aracılığıyla kişileri mağdur ediyor.

Phishing saldırılarından korunmak için ne yapmak gerekiyor?

Phishing’den korunmak için yapabileceğiniz şeylerden ilki, site isimlerini ve 'https sertifikalarını' kontrol etmek. Ayrıca bankalardan aradıklarını söyleyen kişilere bilgilerinizi vermeden önce mutlaka bankanızla iletişim kurun.

İnternet üzerinde herhangi bir zararlı yazılımdan korunmak ya da phishing saldırılarına kurban gitmemek için tıkladığınız ve etkileşime girdiğiniz her ekranı kontrol etmeniz gerekiyor. Genellikle phishing e-postaları “Hesabınızı onaylayın/Verify your account” gibi başlıklara sahip olur. Resmi siteler, genellikle kullanıcılarından giriş bilgilerini doğrulamalarını istemez. Kişilerin verilerini ele geçirmek için bu e-postalarda ya da aramalarda acil durum hissi yaratılmaya çalışılır.

Bir diğer önemli nokta da bu e-postaların kişilere doğrudan hitap etmemesidir. Çoğu kurumsal firma, size ya tam adınızla ya adınızla ya da soyadınızla hitap eden e-postalar yazar. Bunlara dikkat ederek bu tarz saldırılardan korunabilirsiniz.