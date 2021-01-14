ABD hükümeti, özellikle uzaktan çalışan kişilerin hem kişisel hem de iş cihazlarında çoklu girişler yaptıkları bulut servislerini hedef alan siber saldırılara karşı uyarıda bulundu.

Günümüzde hem iş hem de kişisel ihtiyaçlarımız için bulut depolama servislerini sık sık kullanıyoruz. Veriyi depolama alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte yoğun olarak kullanılmaya başlanan bu servisler, bu yoğunluğun da etkisiyle tahmin edeceğiniz üzere kullanıcı verilerine yönelik en çok siber saldırının gerçekleştiği yerler oluyor.

Bulut depolama sistemlerinin işimizi kolaylaştıran tüm yararlı özelliklerinin yanında, bir o kadar da saldırılara açık oluşu, sık sık karşımıza siber saldırı haberlerini getiriyor. ABD hükümeti de tüm bulut depolama servisi kullanıcıları için, bu türden saldırıların sıklaşması sonrası ufak bir hatırlatma yaparak uyarıda bulundu.

Kimlik hırsızlığı, siber saldırıların başında geliyor:

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA) tarafından yapılan analizlerden elde edilen verilere göre bulut servislerine en çok kimlik hırsızlığına yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Özellikle hem kişisel hem de iş bilgisayarlarında oturum açan kullanıcıları hedef alan bu saldırılarda kullanıcıların dijital kimlikleri çalınarak kullanılıyor.

CISA bu tür saldırılara karşı kişilerin ve kurumların alabileceği bazı önlemleri de paylaştı. Buna göre çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif edilmesi, güçlü parolalar belirlenmesi ve bu parolaların belirli periyotlarla değişitirilmesi gibi basit adımlar bile kullanıcıların verilerini korumada oldukça etkili.

Bilinçli kullanıcı olmak çok önemli:

Siber saldırılara karşı alınan tüm önlemler temelde tek bir noktaya dayanıyor; bilinçli bir kullanıcı olmak. Kimlik hırsızlıklarının hangi yöntemlerle yapıldığını bilmek, güvenilir parola belirleme alışkanlığı edinmek ve güvenilir olmayan kaynaklardan gelen e-postaları yönlendirirken ya da bu e-postalarda yer alan bağlantılara tıklarken iki kez düşünmek, atılabilecek basit ama etkili adımlar.