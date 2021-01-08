Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Siber Saldırılar Artış Yaşadı

Checkpoint Security tarafından paylaşılan verilere göre dünya genelinde sağlık kuruluşlarına yönelik siber saldırılarda önemli bir artış yaşandı. Saldırılar, kasım ayının ilk günlerine göre %45 oranında arttı.

Koronavirüs, dünyadaki her şey gibi bazı kişiler veya gruplar tarafından kendileri için bir fırsat olarak görülmeye devam ediyor. Bu kişi ve gruplar arasında elbette hackerlar da yer alıyor. Koronavirüs ortaya çıktığından beri çeşitli hacker veya hacker grupları, insanların korkularından faydalanmak üzere farklı yöntemlere başvuruyor.

Aslında geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında bazı gruplar hastaneleri ve diğer tüm sağlık kuruluşlarını COVID-19 ortadan kalkana kadar rahat bırakacağını açıklamıştı. Fakat bu tür bir açıklama yapmayan gruplar, dünya çapında halen saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Öyle ki yaşanan siber saldırılar birkaç hafta öncesine göre bile bir hayli artmış durumda.

Saldırılar birkaç haftada dünya genelinde %45 arttı:

Checkpoint Security tarafından yayınlanan rapora göre sağlık kuruluşlarına yapılan siber saldırılar, kasım ayının başlarına göre %45 artış yaşadı. Diğer endüstrilere olan saldırılardaki artış oranıysa %22'ydi. Checkpoint, bu ay sağlık kuruluşlarının siber saldırıların ana hedefi haline geldiğini belirtti.

Paylaşılan analize göre sağlık kuruluşları ve organizasyonları ekim ayında ortalama 440 saldırıya maruz kaldı. Kasım ayına gelindiğindeyse bu sayı 626'ya yükseldi. Yani her gün neredeyse 90 saldırı düzenleniyordu. Düzenlenen saldırılar fidye yazılımları, botnet, uzaktan kod yürütme ve DDoS saldırıları gibi çeşitli saldırılardan oluşuyordu.

Tüm bu saldırılar arasında en fazla karşılaşılan saldırı türüyse fidye yazılımlarıydı. Fidye yazılımları, sağlık kuruluşları için en büyük kötü amaçlı yazılım tehdidi haline geldi. Bu tür saldırılar, hackerların hastanelerin fidye taleplerini karşılama olasılığının daha yüksek olduğuna inanmaları nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Siber saldırıların en fazla hangi bölgede artış yaşadığı da Checkpoint Security tarafından bir grafik halinde paylaşıldı. Buna göre zirve, %145'lik artışla Orta Avrupa bölgesinin elinde. Orta Avrupa'yı %137'yle Doğu Asya, %112'yle Latin Amerika ve %97'yle Doğu Avrupa takip etti. Ülkeler genelindeyse Kanada %250'lik artışla listenin başında, Almanya %220'lik artışla ikinci sırada yer aldı. İspanya'daki saldırılar 2 kat arttı.