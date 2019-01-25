Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden birisi olan Alibaba, Çin ekonomisinin bu zor dönemlerinden nasibini almaya başladı. Çin'in ABD ile olan ilişkileri düzelmezse Alibaba'yı kötü günler bekliyor.

Çin ile ABD arasındaki savaş, Çin’in perakende büyümesini yavaşlattı ve Alibaba için zor bir ortam oluşturdu.

Çin’in perakende satışlarındaki büyüme, Kasım 2018’de yıllık yüzde 8,1’e düştü. Bu rakam 2003 yılından beri görülen en düşük büyüme rakamı. Eğer gümrük vergileri ve diğer faktörler tüketici alışverişlerini yavaşlatmaya devam ederse, Çin’in ana pazarı olan Alibaba'nın gelişimi zarar görebilir.

Bloomberg’de çıkan habere göre daha şimdiden bazı harcamalar kesilmeye ve işe alımlar ertelenmeye başlandı.

Firmanın yeni perakende girişimi, dijital alışverişteki değerli malzemeleri fiziksel marketlerde satarak daha fazla müşteri toplamak istiyor. Bu girişimin bir parçası olarak Alibaba bazı yatırımlar yapmış durumda. Bu yatırımlardan nasibini alan firmalardan birisi de Çin merkezli ev ürünleri perakendecisi olan Easyhome oldu. Easyhome, 867 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu da şirketin yüzde 15’lik payı anlamına geliyor.

Bloomberg raporlarına göre Alibaba, Easyhome’daki payını yüzde 5’e düşürüyor. Easyhome’a başka bir firma yatırım yapmaya başladı. Alibaba, ev geliştirme ürünlerini online satarak firmaya destek oluyordu ama Çin’in yavaşlayan ekonomisi yüzünden Alibaba'nın geri adım atması bekleniyor.

Alibaba’nın, Çin’in yaşadığı ekonomik zorlukları göz önüne alarak fiziksel mağaza yatırımlarını da geri çekmesi muhtemel görünüyor. Alibaba’nın Easyhome’a, bir sinema şirketine, bir hipermarkete ve veri şirketine yaptığı 5 milyar dolarlık fiziksel mağaza yatırımlarını düşünecek olursak bunlar, bu zayıflayan ekonomide yönetmek için oldukça zor varlıklar.

Alibaba belki fiziksel mağaza yatırımlarını durdurabilir, belki işe alımları erteleyebilir belki de bazı harcamalarını kısabilir. Ekonominin ve harcamaların zorda olduğu bu dönemde bazı varlıklarını dahi satabilir.

ABD, Çin üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmayı düşünüyor. Bu da Alibaba’nın yatırımlarını tekrar artırması ve büyümeye devam etmesi demek olabilir. ABD'li ticaret yetkilileri, Çin’den ithal edilen bazı ürünlerde vergileri kaldırmayı planlıyor. Bu da Çin’in ekonomisinin büyümesine ve harcamaların artmasına imkan sağlayabilir. Eğer gümrük vergileri kalkarsa Alibaba'nın harcamalar konusundaki endişeleri azalabilir ve yeni yatırımlara odaklanabilir.