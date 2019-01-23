Çinli internet devi Alibaba’nın yeni otelinde insanlara robotlar hizmet ediyor ve otelin dört bir yanında geleceğin teknolojileri kullanılıyor.

Teknolojinin dahil olmadığı çok fazla alan kalmadı. Turizm ve otelcilik sektörü de yavaş yavaş yeni teknolojilere adapte olmaya başladı. Alibaba’nın 290 odalı oteli FlyZoo, bu alandaki çalışmaların geldiği noktayı temsil ediyor.

Otelde yemek servisini, barmenliği, oda servisi hizmetlerini ve daha pek çok hizmeti robotlar yerine getiriyor. Otelin uygulamasından verdiğiniz yemek siparişlerini, yaklaşık 1 metrelik robotlar size getiriyor. Alibaba’ya göre bu robotlar hem daha verimli hem de çalışanlara ödenecek maaşları büyük oranda düşürüyor.

Otel aynı zamanda da tüketicilerin otomasyon ve veri paylaşımına olan yaklaşımlarının incelendiği bir deney alanı vazifesi görüyor. Hali hazırda veri paylaşımını seven Çinliler otelden memnun.

Otele girişte gerçek bi resepsiyon görevlisinden elektronik kart almak da mümkün. Bu seçeneği istemeyen kişiler, lobide bulunan kiosklardan yüz taraması yaptırarak otele yerleşebiliyorlar.

Asansörler ve kapılar yüz tarama esasına göre çalışıyor ve sensörler yüzünüzü görmeden kapıları açmıyor. Kiosklarda pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri de taranıyor.

Odanın içinde ise Alibaba’nın sesli asistanını kullanarak oda sıcaklığını değiştirmek, perdeleri kapatmak, ışıkları ayarlamak ve oda servisini çağırmak mümkün.

Kişiler otelden ayrılırken uygulamada tek bir düğmeye basarak çıkış işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Kişinin yüz bilgisi sistemden anında silinirken oda kapısı da kilitleniyor. Ödemeler ise Alibaba’nın çevrimiçi cüzdanı üzerinden yapılıyor.

Otelin oda fiyatları geceliği 205 dolardan başlıyor. Alibaba Genel Merkezi’ne yürüme mesafesindeki otel, Şangay’ın 170 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Alibaba’dan yapılan açıklamada otelin insan çalışanları da var. Bu çalışanlar genelde temizlik, resepsiyon ve aşçılık gibi işlerle ilgileniyorlar. Firma bu çalışanların sayısını ise açıklamıyor.

Çin’de bu türden gelişmiş teknolojiler oldukça beğeniliyor. Çinliler, yüz tanıma sistemleri gibi sistemlere kayıtlı olmayı dert etmiyorlar ve veri paylaşımında çok daha rahatlar.

Alibaba’nın başka otomasyonlu işletmeleri de var. Firmanın daha önce kurduğu işletmeler arasında bir kitapçı ve bir de market var. Bu projeleri genel olarak deney olarak gören Alibaba’nın market projesi başarılı da oldu: Hama adlı marketlerin Çin çapında 100 kadar mağazası var.

Alibaba’nın bu projelerden beklediği iki ana gelişme var. Bunlardan ilki, firmanın e-ticarette sunduğu ürünleri şekillendirecek yapay zeka ve teknoloji bilgisini edinmek. Diğeri ise e-ticaretin yavaşladığı bu dönemde kendisine yeni iş alanları açmak.