Deneysel Bir İlacın Kansere Çare Olabileceği Keşfedildi

ABD’de yürütülen klinik bir deneyde 12 kanser hastasına uygulanan deneysel bir ilaç sayesinde tüm hastalar iyileşti. Yoksa kansere gerçekten kolay bir çare mi bulundu?

ABD'de yürütülen küçük bir klinik deneyde deneysel bir kanser ilacının kanser hastalarını iyileştirebileceği keşfedildi. The New England Journal of Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, tümü rektum kanseri teşhisi konan 12 hasta, altı aylık bir süre boyunca dostarlimab (deneysel ilaç) aldıktan sonra iyileşme sürecine girdi.

Derginin baş yazarlarından Dr. Luis Diaz, The New York Times'a verdiği demeçte "Bu, kanser tedavisi tarihinde ilk kez oluyor" dedi. Araştırmadan heyecan duysalar da bilim adamları, umut verici sonuçların alınabilmesi için daha çok deney yapılması gerektiğini söylediler ve kanserin kalıcı olarak yok edildiği sonucuna varılmaması konusunda uyardılar. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Deneyde 2 yıllık bir sürecin ardından kanser hücreleri tamamen yok oldu

Dostarlimab, endometriyal kanser tedavisinde kullanılan bir bağışıklık sistemi terapisi ilacıdır ancak bu, rektum kanseri tümörlerine karşı etkili olup olamayacağına dair yapılan ilk klinik araştırmaydı. İlaç, kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımlamasına ve yok etmesine izin veriyor.

Araştırma için 12 hasta altı ay boyunca her üç haftada bir dostarlimab aldı. Bu tedaviyi normalde standart kemoterapi ve cerrahi takip edecekti ancak hastalardan alınan geri dönüşlerle buna gerek kalmadığına kanaat getirildi.

Zira hastalar ilacı almayı bıraktıktan altı ay sonra, kanser hücreleri fiziksel muayene, endoskopi, PET veya MRI taramaları ile tespit edilemeyecek şekilde ortadan kayboldu. Çalışmadan iki yıl sonra hastalar kanserden tamamiyle kurtulmuş gibi görünüyor. Sonuç olarak araştırmaya katılanların hiçbiri henüz kemoterapi görmedi veya ameliyat olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.