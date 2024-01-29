Nielsen, 2023 yılında ABD'de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri açıkladı. Listeleri, geçen yıl gibi bu yıl da Netflix domine etti.

Dev araştırma firması Nielsen, her yıl olduğu gibi bu sene de içerik platformları hakkında yaptığı analizi paylaştı. Sadece ABD’yi kapsayan ve izlenme dakikalarıyla oluşturulan veriler, 2023’ün en çok izlenen film ve dizilerini gösteriyor.

Veriler için dört adet tablo yayımlandı. Tablolar, tüm diziler, hakları alınan diziler, orijinal diziler ve filmleri içeriyor. Nielsen, izlemelerin 2022’ye kıyasla %21 arttığını, ABD’li kullanıcıların 2023’te toplamda 21 yıla denk gelen süreyi film ve dizi platformlarında harcadığını söylüyor.

Bu yıl da listelere en çok yapımı Netflix soktu

Netflix tıpkı geçen yıl olduğu gibi listelerin çoğunu domine etti. Netflix, tüm dizi listelerine en çok yapımı sokan platform olarak karşımıza çıkıyor. “En Çok İzlenen Diziler” listesinde 6 adet Netflix yapımı var. Orijinal ve hakları alınan yapımlarda ise 7 diziyle karşımıza çıkıyor.

Netflix’in geçildiği tek liste filmler oldu. Disney+, 6 film ile bu listenin baskın platformu oldu. Netflix ise 4 film sokabildi. Disney+, geçtiğimiz yıl da filmler alanında zirvedeydi.

ABD’de yılın en çok izlenen dizisi Suits, filmi ise Moana oldu

Bu yılın şaşırtıcı istatistiği dizilerde karşımıza çıktı. 2011-2019 arası yayımlanan hukuk temalı dizi Suits, 57,7 milyar dakika izlenme ile ilk sırada yer aldı. Netflix ve Peacock’ta yer alan yapım, bu sayıyla The Office’in 2020’de kırdığı 57.1 milyar dakikalık rekoru da kırdı ve bir yılda en çok izlenen dizi oldu. Film tarafında ise Disney’in 2016’da çıkan animasyonu Moana ilk sırada yer aldı.

İşte ABD’de 2023’ün en çok izlenen yapımları

En çok izlenen diziler

Suits (Netflix / Peacock) - 57,7 milyar dakika Bluey (Disney+) - 43,9 milyar dakika NCIS (Netflix / Paramount) - 39,4 milyar dakika Grey's Anatomy (Netflix) - 38,6 milyar dakika Cocomelon (Netflix) - 36,3 miilyar dakika The Big Bang Theory (Max) - 27,8 milyar dakika Gilmore Girls (Netflix) - 25,2 milyar dakika Friends (Max) - 25.0 milyar dakika Heartland (Hulu / Netflix / Peacock) - 22,8 milyar dakika Supernatural (Netflix) - 22,8 milyar dakika

En çok izlenen orijinal diziler

Ted Lasso (Apple TV+) - 16,9 milyar dakika The Night Agent (Netflix) - 14,4 milyar dakika Ginny & Georgia (Netflix) - 13,8 milyar dakika Virgin River (Netflix) - 13,7 milyar dakika Love is Blind (Netflix) - 13,1 milyar dakika Tom Clancy's Jack Ryan (Prime Video) - 12,8 milyar Gabby's Dollhouse (Netflix) - 12,8 milyar dakika The Mandalorian (Disney+) - 12,3 milyar dakika Outer Banks (Netflix) - 12 milyar dakika The Lincoln Lawyer (Netflix) - 11,8 milyar dakika

En çok izlenen diziler (yayın hakları platform tarafından alınmış)

Suits (Netflix / Peacock) - 57,7 milyar dakika Bluey (Disney+) - 43,9 milyar dakika NCIS (Netflix / Paramount) - 39,4 milyar dakika Grey's Anatomy (Netflix) - 38,6 milyar dakika Cocomelon (Netflix) - 36,3 miilyar dakika The Big Bang Theory (Max) - 27,8 milyar dakika Gilmore Girls (Netflix) - 25,2 milyar dakika Friends (Max) - 25.0 milyar dakika Heartland (Hulu / Netflix / Peacock) - 22,8 milyar dakika Supernatural (Netflix) - 22,8 milyar dakika

En çok izlenen filmler