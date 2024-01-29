Dev araştırma firması Nielsen, her yıl olduğu gibi bu sene de içerik platformları hakkında yaptığı analizi paylaştı. Sadece ABD’yi kapsayan ve izlenme dakikalarıyla oluşturulan veriler, 2023’ün en çok izlenen film ve dizilerini gösteriyor.
Veriler için dört adet tablo yayımlandı. Tablolar, tüm diziler, hakları alınan diziler, orijinal diziler ve filmleri içeriyor. Nielsen, izlemelerin 2022’ye kıyasla %21 arttığını, ABD’li kullanıcıların 2023’te toplamda 21 yıla denk gelen süreyi film ve dizi platformlarında harcadığını söylüyor.
Bu yıl da listelere en çok yapımı Netflix soktu
Netflix tıpkı geçen yıl olduğu gibi listelerin çoğunu domine etti. Netflix, tüm dizi listelerine en çok yapımı sokan platform olarak karşımıza çıkıyor. “En Çok İzlenen Diziler” listesinde 6 adet Netflix yapımı var. Orijinal ve hakları alınan yapımlarda ise 7 diziyle karşımıza çıkıyor.
Netflix’in geçildiği tek liste filmler oldu. Disney+, 6 film ile bu listenin baskın platformu oldu. Netflix ise 4 film sokabildi. Disney+, geçtiğimiz yıl da filmler alanında zirvedeydi.
ABD’de yılın en çok izlenen dizisi Suits, filmi ise Moana oldu
Bu yılın şaşırtıcı istatistiği dizilerde karşımıza çıktı. 2011-2019 arası yayımlanan hukuk temalı dizi Suits, 57,7 milyar dakika izlenme ile ilk sırada yer aldı. Netflix ve Peacock’ta yer alan yapım, bu sayıyla The Office’in 2020’de kırdığı 57.1 milyar dakikalık rekoru da kırdı ve bir yılda en çok izlenen dizi oldu. Film tarafında ise Disney’in 2016’da çıkan animasyonu Moana ilk sırada yer aldı.
İşte ABD’de 2023’ün en çok izlenen yapımları
En çok izlenen diziler
- Suits (Netflix / Peacock) - 57,7 milyar dakika
- Bluey (Disney+) - 43,9 milyar dakika
- NCIS (Netflix / Paramount) - 39,4 milyar dakika
- Grey's Anatomy (Netflix) - 38,6 milyar dakika
- Cocomelon (Netflix) - 36,3 miilyar dakika
- The Big Bang Theory (Max) - 27,8 milyar dakika
- Gilmore Girls (Netflix) - 25,2 milyar dakika
- Friends (Max) - 25.0 milyar dakika
- Heartland (Hulu / Netflix / Peacock) - 22,8 milyar dakika
- Supernatural (Netflix) - 22,8 milyar dakika
En çok izlenen orijinal diziler
- Ted Lasso (Apple TV+) - 16,9 milyar dakika
- The Night Agent (Netflix) - 14,4 milyar dakika
- Ginny & Georgia (Netflix) - 13,8 milyar dakika
- Virgin River (Netflix) - 13,7 milyar dakika
- Love is Blind (Netflix) - 13,1 milyar dakika
- Tom Clancy's Jack Ryan (Prime Video) - 12,8 milyar
- Gabby's Dollhouse (Netflix) - 12,8 milyar dakika
- The Mandalorian (Disney+) - 12,3 milyar dakika
- Outer Banks (Netflix) - 12 milyar dakika
- The Lincoln Lawyer (Netflix) - 11,8 milyar dakika
En çok izlenen diziler (yayın hakları platform tarafından alınmış)
- Suits (Netflix / Peacock) - 57,7 milyar dakika
- Bluey (Disney+) - 43,9 milyar dakika
- NCIS (Netflix / Paramount) - 39,4 milyar dakika
- Grey's Anatomy (Netflix) - 38,6 milyar dakika
- Cocomelon (Netflix) - 36,3 miilyar dakika
- The Big Bang Theory (Max) - 27,8 milyar dakika
- Gilmore Girls (Netflix) - 25,2 milyar dakika
- Friends (Max) - 25.0 milyar dakika
- Heartland (Hulu / Netflix / Peacock) - 22,8 milyar dakika
- Supernatural (Netflix) - 22,8 milyar dakika
En çok izlenen filmler
- Mmoana (Disney+) - 11,6 milyar dakika
- Encanto (Disney+) - 9,7 milyar dakika
- The Super Mario Bros. Movie (Netflix / Peacock) - 8,8 milyar dakika
- Elemental (Disney+) - 8,6 milyar dakika
- Minions: The Rise of Gru (Netflix) - 7,1 milyar dkika
- Sing 2 (Netflix) - 6,7 milyar dakika
- Frozen (Disney+) - 6,5 milyar dakika
- Black Panther: Wakanda Forever (Disney+) - 6,4 milyar dakika
- Avatar: The Way of Water (Disney+ / Max) - 6,4 milyar dakika
- Glass Onion: A Knives Out Mystery - 6,3 milyar dakika