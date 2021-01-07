ABD Başkanı Donald Trump'ın, destekçileriyle birlikte senato binasını basması, sosyal medya devlerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan platformlar, Trump'a ait hesapların engellendiğini duyurdular. Twitter'dan en az 12 saat engelleme yiyen Trump, Facebook ve Instagram'ı ise 24 saat kullanamayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, dün gece tarihinin en ilginç olaylarından bir tanesine tanıklık etti. Kasım ayında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri'ni kaybeden Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarla sonuçları kabul etmediğini söyledi. Destekçilerine çağrı yapan Trump, herkesi senato binasına yürümeye davet etti. İşlerin çığırından çıktığı olayda senato binası basılırken, kolluk kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralı ve hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirildi. FBI'ın bile dahil olduğu iç karışıklıkla ilgili açıklamalarda bulunan T.C. Dışişleri Bakanlığı ise yaşanan gelişmelerin endişeyle takip edildiğini açıkladı.

Senato bakını ve yaptığı açıklamalardan bir sonuç elde edemeyen Donald Trump, olaylar yaşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamalarla destekçilerinin dağılmasını istedi. Ancak bu olaylar, sosyal medyayı aktif olarak kullanan Donald Trump'ın başına iş açtı. Tabiri caizse halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden Donald Trump; Twitter'dan 12 saat, Facebook ve Instagram'dan ise 24 saat boyunca engellendi.

Platformlar, yapılan paylaşımların politikalara aykırı olduğunu açıkladı

Not: Yukarıdaki görüntü bir filmden alıntı değildir. Senato binasını basanlar arasında, Viking kostümü giymiş kişiler de bulunuyordu.

Seçim sürecinde, Trump'ın yaptığı paylaşımlara en çok dikkat eden platform, Twitter'dı. Hatta şirket, o günlerde de Trump'ın paylaşımlarını gizlemişti. Dünkü olaylar üzerine eski başkandan yaptığı 3 paylaşımı kaldırmasını isteyen Twitter, istediği geri dönüşü alamayınca Trump'ın hesabını kilitledi. Paylaşım yapması engellenen Donald Trump'ın Twitter'daki yasağının uzama ihtimali de bulunuyor.

Twitter'ın adım atmasından sonra harekete geçen Facebook ve Instagram da Trump'ın hesabına kısıtlama getirdi. Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, iki farklı politika kuralının ihlal edildiği açıklandı. Bu nedenle Donald Trump'ın hesaplarına kısıtlama getirildiğini ifade eden yetkililer, başkanın 24 saat boyunca paylaşım yapamayacağını ifade ettiler.

2018 yılından beri Instagram'ın bir numarası olarak görev alan Adam Mosseri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Facebook'un engelleme kararını retweet yaparak konuşan Mosseri, Başkan Trump'ın Instagram hesabının da engellendiğini söyledi. Böylelikle Trump, dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarında paylaşım yapamaz hale geldi. Bu durum, ABD'deki olayların bir nebze de olsa durulmasını sağlayabilir gibi görünüyor.

ABD'de yaşanan olayların nasıl sonuçlanacağıyla ilgili tahmin yürütmek güç fakat Donald Trump, şu sıralar çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Zira iddialar havuzunda yer alan bilgilere göre ABD, Donald Trump'ın görevden alınmasına çoktan karar verildi. Ayrıca böylesi bir senato baskınının en son 1814 yılında yaşanmış olması, olayların dünya genelinde ses getirmesine neden oldu.