The New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19'u yenerek hastaneden ayrıldığı sırada farklı bir plana sahipti. Hayata geçmeyen o plan, Trump'ın Superman tişörtü göstermesini içeriyordu.

Birçok zaman ilginç fikirleri, yorumları ve davranışlarıyla karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün de oldukça garip bir fikriyle gündem oldu. Bildiğiniz gibi ABD Başkanı, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış, ardından bunu atlatmıştı.

Donald Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden geçtiğimiz hafta ayrılmıştı. Fakat The New York Times'ın haberine göre o ayrılış, eğer Donald Trump'ın fikri gerçeğe dönseydi normal bir ayrılış olmayacaktı. Çünkü Trump, hastaneden ayrılırken Superman tişörtü giymeyi ve o tişörtü Superman gibi göstermeyi planlıyordu.

Donald Trump, Superman pozu verecekti:

Habere göre Donald Trump, hastaneden ayrıldığı sırada ilk olarak halsiz bir kişiymiş gibi rol yapacaktı. Ancak Trump, takım elbisesinin altına bir de Superman tişörtü giyecekti. Donald Trump, hastaneden çıktığı sırada takım elbisesinin altındaki tişörtü gösterecek ve bir güç göstergesi olarak tasvir edecekti.

The New York Times'ın söylediğine göre fikir, Donald Trump tarafından hastanenin başkan odasındaki telefonda birkaç kez söylenmişti. Ancak plan, şu anda da bildiğimiz üzere gerçeğe dönmedi. Tabii The New York Times'ın haberini gören pek çok internet kullanıcısı da Trump'ın bu fikriyle dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Donald Trump, Superman tişörtü fikrini gerçek hayata geçirmeyi başaramamış olsa da hastaneden çıkışı elbette yine planlıydı. Başkan, Walter Reed'in altın kapılarından dışarı çıkarken etrafa elleriyle 'İyi' işareti yapıyordu. Kendisi Beyaz Saray'a helikopterle getirildikten sonra balkona çıkarak maskesini çıkarıp selam vermişti.

Tüm bunların ardından Trump, kendisini son on yılı aşkın süredir hissetmediği kadar iyi hissettiğini söyleyerek Amerikalıları COVID-19'dan korkmamaları konusunda uyardı. Açıklamalara göre Donald Trump, COVID-19 hastalığını ciddi şekilde geçiren hastalarda kullanılan steroid deksametazon ile tedavi edilmişti.