ABD'de Ele Geçirilen 28 Tarihi Eser Türkiye'ye İade Edildi

ABD'de ele geçirilen tarihi eserlerin Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na iadesi gerçekleşti. Törende, son 20 yılda 8 binden fazla tarihi eserin iadesinin gerçekleştiği ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde ele geçirilen Türkiye’ye ait 28 tarihi eserin yurda geri dönmesi için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. 16’sı ABD’li milyarder Michael Steinhardt’a ait antik sanat eseri koleksiyonunda yer alan tarihi eserler, el konularak Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na teslim edildi.

Tarihi eserler, Türkevi’nde gerçekleşen bir törenle birlikte başkonsolosluk tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Manhattan Bölge Savcılığı yetkililerinden teslim alındı. Törende konuşma yapan Başkonsolos Reyhan Özgür, Türkiye’den kaçırılan 28 tarihi eserin Türkiye’ye iadesi sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan çalışmalarla başarıyla tamamlandığını kaydetti.

İade edilen tarihi eserler Türk müzelerinde sergilenecek

Son 20 yılda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan 8 binden fazla eserin vatanına geri döndüğünü aktaran Özgür, son olarak 28 tarihi eserin de Türkiye’ye iade edilmesinin ise Türkiye ve eski uygarlıklara ev sahipliği yapan topraklardaki eserlerin yağmalanması, kaçırılması ve satılmasının cezasız kalmadığının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Son olarak Özgür, iadesi gerçekleşen tarihi eserlerin Türk müzelerinde sergileneceğini belirtti. Buna ek olarak yurda iade edilen tarihi eserler arasında 12 sikke, 6 bin yıllık Kilia idolü, neolitik döneme ait bir tanrıça figürü ve geyik başı motifli sunu kasesi yer alıyor.