Osmanlı Padişahlarının Portreleri Açık Artırmada Satıldı

Geçtiğimiz günlerde İskoçya'da bulunan bir malikânenin çatı katında Osmanlı padişahlarının portrelerinin keşfedildiği açıklandı. Bugün açık artırmaya çıkarılan bu portreler, beklenenden 27 kat daha fazla bir fiyata alıcı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık merkezli müzayede evi Sotheby’s, Osmanlı padişahlarına ait olan portrelerin 20 Ocak günü açık artırmaya çıkarılacağını duyurmuştu. Biz de sizlerle bu portrelerin 100 yıldır İskoçya’da bulunan Jedburgh kasabası yakınlarındaki bir malikânenin çatı katında bulunduğunu aktarmıştık.

Bu portreler bugün Birleşik Krallık’ta açık artırmaya çıkarıldı. Nesillerdir İskoçya’da bulunan bu portre koleksiyonunun 50 ila 70 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak bugün gerçekleştirilen açık artırmada şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Gelen haberlere göre protreler beklenenden 27 kat daha fazla bir ücrete alıcı buldu.

1 milyon 346 bin sterline satıldı

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Sotheby’s İskoçya müdürü David Mcdonald tarafından ‘müthiş bir keşif’ olarak nitelendirilen portreler, 1 milyon 346 bin sterline (24.5 milyon TL) satılarak beklenenden 27 kat daha fazla bir ücrete alıcı bulmuş oldu.

En büyüğünün 63,5 x 49 cm büyüklüğünde, en küçüğünün ise 57,1 x 44,3 cm olduğu belirtilen portrelerin 17.yüzyıldan kaldığının tahmin edildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra, kim veya kimler tarafından kaleme alındığının bilinmediği ifade edilen koleksiyonun 16.yüzyılda yaşamış olan İtalyan tarihçi Paolo Giovio’nun çalışmalarına dayandırıldığı kaydedildi. Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in de aralarında bulunduğu portrelerde yer alan hükümdarların tamamı ise şu şekilde:

I. Bayezid

II. Bayezid

II. Murat

I. Mehmet

Timurlenk

Kanuni Sultan Süleyman

Geçtiğimiz yıllarda aynı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen bir açık artırmada da Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi 350 bin sterline satılmıştı. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Gentile Bellini tarafından kaleme alınan bir Fatih Sultan Mehmet’in bir portresini 935 bin sterline satın almıştı.