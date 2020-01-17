2019'da En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı

Satış rakamlarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran oyunlar açıklandı. Pazar araştırma şirketi NPD Group, 2019 yılının PlayStation, Xbox ve Nintendo'da en çok satan oyunlarını açıkladı.

Oyun severler, farklı dünyaları keşfettiği macera dolu bir yılı daha geride bıraktı. Yeni yılda yepyeni maceralar bizleri beklerken PS4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında 2019 yılının en çok satan 10 oyunu açıklandı. Dünyanın en popüler serilerinden biri olan Call of Duty bir kez daha zirveye yerleşti.

Geçtiğimiz yılın en çok satan oyunlarını büyük ölçüde yeni oyunlar şekillendirdi. Call of Duty: Modern Warfare, sorunlarla dolu bir lansman yapmasına rağmen Call of Duty'nin ne kadar büyük bir marka olduğunu gösterdi. Modern Warfare'in ardından ilk 3 sırada spor oyunları NBA 2K20 ve Madden NFL 20 yer aldı.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında çıkan Anthem ve Ubisoft'un büyük umutlar bağladığı oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, oyuncularda hayal kırıklığı yarattı ve beklenen etkiyi gösteremedi. Diğer yandan listede en göze çarpan oyunlardan biri, kasım ayında çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order oldu. EA'in tek oyunculu, hikaye odaklı Star Wars oyunu ise sadece ilk 1.5 aydaki satışlarıyla 6. sıraya yerleşerek büyük başarı elde etti.

İlginç şekilde, listede yer alan ve 2019 öncesinde çıkan oyunların ikisi de Nintendo'dan geldi. Super Smash Bros. Ultimate, Aralık 2018'de piyasaya sürüldü ve Switch platformunun en popüler oyunu olarak listede olması şaşırtıcı değil. Ancak 2014 yılında çıkan Mario Kart 8'in hala en çok satılan oyunlardan biri olması sürpriz oldu. Bununla birlikte aşağıdaki listenin ABD özelinde olduğunu ve tüm dünyayı kapsamadığını belirtelim.

İşte 2019 yılının en çok satan oyunları: