PlayStation Store’un 2019’da En Çok Satan 10 Oyunu Açıklandı

Sony, 2019 yılını güzel bir dönem olarak geçirdi. Exclusive oyunlar da dahil olmak üzere birçok oyuna ev sahipliği yapan PlayStation Store’un 2019’da en çok satılan oyunları açıklandı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyun konsolu ile sektörün öncülerinden biri olmaya ve popülaritesini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Bu senenin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 oyun konsolu ile oyun konsollarına yeni bir soluk getireceğini iddia eden Sony, oyun konsollarının içerisindeki PlayStation Store isimli mağazasında da iyi bir dijital oyun satışı elde ediyor.

Henüz birkaç gün önce geride bıraktığımız 2019 yılında da iyi satış rakamlarına ulaşan Sony, PlayStation Store’un 2019 yılında en çok sattığı oyunları paylaştı. En çok satılan dijital oyunlar, PlayStation Store US ve PlayStation Store EU olarak iki farklı kategoride paylaşıldı. Amerika ve Avrupa’daki verileri ayrı ayrı paylaşan Sony’nin paylaştığı grafiklere bakıldığında oyunların hemen hemen aynı olduğunu ancak farklı pazarlarda farklı oyunlara tercihin daha fazla olduğunu görebiliyoruz.

'PlayStation Store US' pazarında en çok satılan oyunlar

Call of Duty: Modern Warfare

Minecraft: PlayStation 4 Edition

NBA 2K19

Grand Theft Auto V

NBA 2K20

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Madden NFL 20

Star Wars Battlefront II

Tom Clancy's The Division 2

Days Gone

'PlayStation Store EU' pazarında en çok satılan oyunlar

Grand Theft Auto V

EA SPORTS FIFA 20

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Call of Duty: Modern Warfare

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Red Dead Redemption 2

The Forest

Rocket League

EA Sports UFC 3

Crash Team Racing

Tablolara göz atıldığında dünya çapında PlayStation Store’da en fazla satın alınan oyunların Call of Duty: Modern Warfare ve Grand Theft Auto V olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra iki pazarda da ek paket satın alımına Fortnite hükmediyor. PlayStation Store US ve EU pazarlarının her ikisinde de en çok satın alınan 10 ek paket listesinde yalnızca Fortnite’ın ismi bulunuyor.