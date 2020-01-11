PlayStation Store’un 2019’da En Çok Satan 10 Oyunu Açıklandı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation oyun konsolu ile sektörün öncülerinden biri olmaya ve popülaritesini gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Bu senenin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 oyun konsolu ile oyun konsollarına yeni bir soluk getireceğini iddia eden Sony, oyun konsollarının içerisindeki PlayStation Store isimli mağazasında da iyi bir dijital oyun satışı elde ediyor.
Henüz birkaç gün önce geride bıraktığımız 2019 yılında da iyi satış rakamlarına ulaşan Sony, PlayStation Store’un 2019 yılında en çok sattığı oyunları paylaştı. En çok satılan dijital oyunlar, PlayStation Store US ve PlayStation Store EU olarak iki farklı kategoride paylaşıldı. Amerika ve Avrupa’daki verileri ayrı ayrı paylaşan Sony’nin paylaştığı grafiklere bakıldığında oyunların hemen hemen aynı olduğunu ancak farklı pazarlarda farklı oyunlara tercihin daha fazla olduğunu görebiliyoruz.
'PlayStation Store US' pazarında en çok satılan oyunlar
- Call of Duty: Modern Warfare
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- NBA 2K19
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K20
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Madden NFL 20
- Star Wars Battlefront II
- Tom Clancy's The Division 2
- Days Gone
'PlayStation Store EU' pazarında en çok satılan oyunlar
- Grand Theft Auto V
- EA SPORTS FIFA 20
- Minecraft: PlayStation 4 Edition
- Call of Duty: Modern Warfare
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Red Dead Redemption 2
- The Forest
- Rocket League
- EA Sports UFC 3
- Crash Team Racing
Tablolara göz atıldığında dünya çapında PlayStation Store’da en fazla satın alınan oyunların Call of Duty: Modern Warfare ve Grand Theft Auto V olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra iki pazarda da ek paket satın alımına Fortnite hükmediyor. PlayStation Store US ve EU pazarlarının her ikisinde de en çok satın alınan 10 ek paket listesinde yalnızca Fortnite’ın ismi bulunuyor.