İlaç Firması: Covid-19 Aşısı Güçlü Bağışıklık Oluşturuyor

ABD’li ilaç firması Johnson&Johnson, ürettikleri Covid-19 aşısının klinik denemelerde güçlü bir bağışıklık oluşturduğunu söyledi. Tek dozda iki doza eşit derecede etki gösteren aşı için çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs pandemisini önlemek için süregelen aşı çalışmalarıyla ilgili ABD merkezli ilaç firması Johnson&Johnson (J&J), ürettikleri Covid-19 aşısının klinik deneylerde virüse karşı çok güçlü bağışıklık gösterdiğini söyledi. “Ad26.COV2.S” isimli aşının tek dozda iki doza eşit derecede etki gösterdiğini söyleyen J&J, bu sebeple dağıtımın çok daha kolay yapılacağını söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri gerçekleştirilen aşının bu aşamada yaşlı nüfus üzerinde nasıl bir etkisi olacağı çok fazla bilinmiyor. Yapılan klinik deneylerde genç katılımcıların bağışıklık tepkisi yüzde 64 civarında çıkarken, 65 yaş üstündeki kişilerde bu oran yüzde 36 gibi nispeten düşük bir seviyede kaldı.

60 bin kişi üzerinde denenecek

J&J, şimdi bu güçlü bağışıklığa sahip aşıyı 60 bin kişi üzerinde deneyecek. Bu testler başarılı olduktan sonra da ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne kullanım izni ve seri üretim için başvuruda bulunacak. Firma yetkilileri, 3. faz olacak bu son aşamayı 2020’nin sonu veya 2021’in başlarında sonuçlandırıp aşının seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

J&J, 5 Ağustos’ta ABD hükümetiyle 100 milyon doz aşının üretimi ve dağıtımı için 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Bu son aşama da sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse aşıların üretimi kısa süre içinde tüm dünyaya dağıtılmaya başlayacak.