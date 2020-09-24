Polonyalı ilaç şirketi Biomed Lublin, dünyanın ilk anti COVID-19 ilacını duyurdu. İlaç şu an için yalnızca klinik testlerde kullanılacak. Söz konusu testlerin ise birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Polonyalı ilaç şirketi Biomed Lublin, COVID-19 olup semptom göstermeyen ya da iyileşen hastalardan alınan plazmanın fraksiyonlanmasıyla spesifik anti-SARS-CoV-2 immünoglobulinleri içeren bir anti-COVID-19 ilacı geliştirdiğini duyurdu.

Söz konusu ilacın ilk parti üretiminin tamamlandığını ifade eden Biomed Lublin, ilacın 2020’nin son çeyreğinde ticari olmayan klinik testler için piyasaya sürüleceğini ifade etti. Şirket, ilaçla ilgili olarak, “Her şey yolunda giderse, birkaç ay içinde Polonya, virüsü etkisiz hale getiren etkili bir ilaca sahip ilk ülke olacak” şeklinde konuştu.

Biomed Lublin CEO’su Marcin Piróg, söz konusu ilaçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Antikorların konsantre halini içeren bir ilaç üretmenin mümkün olduğunu ve insan plazmasının fraksiyonasyon işleminden sonra plazmadan daha etkili bir ilaca dönüştürülebileceğini kesin olarak kanıtladık.” ifadelerini kullandı.

“3.000'den fazla anti-SARS-CoV-2 immünoglobulin örneği üretildi” diyen Piróg, ilacın kalite testleri tamamlandıktan sonra klinik testler için Lublin, Bytom, Białystok ve Varşova’daki dört ayrı merkeze gönderileceğini belirtti. Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Polonya’da şu an kadar 81.673 COVID-19 vakası açıklanırken; 2.344 Polonya vatandaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.