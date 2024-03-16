ABD Federal İletişim Kurulu, geniş bant internet tanımını değiştirdi. Bu bağlamda geniş bant için standart indirme hızı 100 Mbps oldu.

Ülkemizde her telden kullanıcının ortak yarası olan internet hızları, yıllardır tartışma konusu. İnternet sağlayıcılarından açıklamalar, kampanyalar ve benzeri şeyler gelse de internet hızları, çoğu yerde düşük indirme ve yükleme hızlarıyla yola devam ediyor. Bu yüzden de 8 Mbps gibi hızlar için bile yüzlerce lira harcama yapmak gerekebiliyor.

İnternet teknolojisindeki gelişmeler, ABD Federal İletişim Kurulunu (FCC) bu gibi hızlardan uzaklaştırıp yeni bir standart belirlemeye itti. Geniş bant internet hızını yeniden tanımlayan FCC’nin minimum internet hızı sınırlaması getirmediğini, sadece tanımlamayı değiştirerek bu lige yeni bir hız atadığını belirtelim.

Geniş bant tanımında önceki standart, 25 Mbps indirme / 3 Mbps yükleme şeklindeydi.

Türkiye'nin İnternet Hızı

Şimdiyse yeni standart olarak 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme değerleri kabul edildi. “Peki bu neyi değiştirecek?” diye merak ediyorsanız, en temelde artık bir internet sağlayıcısı, hizmetini geniş bant olarak tanımlıyorsa bu hızları sunmak zorunda olacak. Aksi hâlde hizmetlerini bu şekilde pazarlamaları engellenebilecek.

FCC bu kararıyla birlikte dolaylı yoldan internet hızlarını artırmayı amaçlıyor. Özellikle de çok düşük hızların hakim olduğu bölgeler, bu kararın hedefi konumunda. Minimum standardın yükselmesiyle birlikte minimum hızların da artması bekleniyor. FCC, yeni standart olarak 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını hedefliyor.

Paylaşılan verilere göre ABD’de 24 milyon insanın geniş bant internet hizmetine erişimi yok. Ülkemizdeki verilere baktığımızda sabit geniş bant hızının 41,90 Mbps seviyesinde olduğunu görüyoruz. ABD’de bu değer 237 Mbps’e çıkarken küreselde 92 Mbps seviyesinde. Türkiye’nin sabit geniş bant hızında küresel sıralaması ise 111. Sizce ülkemizde böyle bir değişikliği ne zaman göreceğiz?