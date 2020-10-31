İnternet 'İndirme' Hızı Nasıl Artırılır?

Günümüz hayatının başrol oyuncularından olan internet, yüksek hızlara erişilemediğinde eziyete dönüşebiliyor. İndirme hızının olabildiğince yüksek tutulabilmesi için kablolu bağlantı kullanmak, ihtiyaç haricindeki uygulamaları kapatmak ve ihtiyacımız olanı iyi bilmemiz gerekmekte.

Neredeyse tüm insanlığın eli ayağı durumuna gelen internet, gezegenin geri kalanıyla olan iletişimimiz de dahil, tüm alanlarda hayatımızı kolaylaştırıyor. Varlığı kadar sunmakta olduğu hızın da önemli bir unsur olduğu internetin, ne yazık ki her kullanıcısı yüksek hızlara erişim sağlayamıyor. Bu durumun birçok değişkeni mevcut. Bunlardan biri bulunulan lokasyonda sunulan hizmetin değişiklik göstermesi iken bir diğeri, satın alınan hızın tam verimlilikte kullanılamıyor olması.

Günlük yaşamda interneti yalnızca sosyal medyada vakit geçirmek, dizi, film ve benzeri içeriklere göz atmak için kullanan kişilerin bile yüksek hıza ihtiyaç duyduğu bu dönemde ideal hızlarda internet kullanımı için kullanıcıların da yapabilecekleri bazı eylemler mevcut.

İndirme hızı nasıl artırılır?

Satın aldığınız hıza erişebildiğinizden emin olun,

Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız modeminizin konumunu iyileştirin,

Aktif olarak kullanılmayan teknolojik aletlerin ağ bağlantısını kesin,

Kullanmadığınız uygulamaları açık tutmayın,

Daha tutarlı bir bağlantı için LAN kablosu kullanın,

Kullandığınız modem, ücretini ödediğiniz hızı desteklemiyorsa yeni bir modem satın alın,

İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) şirketiniz ile görüşün.

Satın aldığınız hıza erişebildiğinizden emin olun:

Satın aldığınız paketin yetersiz olması dışında ücretini ödediğiniz hıza erişemiyor da olabilirsiniz. Faturasını ödediğiniz hizmetin vadettiği hıza erişip erişemediğinizi kontrol etmek için Speedtest.net vey Fast.com benzeri internet sitelerini kullabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız modeminizin konumunu iyileştirin:

Akıllı cihazlarımızın hemen hemen hepsinde internete kablosuz olarak bağlanıyoruz. Durum böyleyken en önemli detaylardan biri modemimizin konumu oluyor. Modemin sağlıklı bir şekilde sinyal dağıtabilmesi ve yüksek indirme hızı için ortam içerisindeki en merkezi konumda yer alması gerekmekte. Böylece tutarlı bir internet bağlantısı için bir adım daha ileri atılabilir.

Aktif olarak kullanılmayan teknolojik aletlerin ağ bağlantısını kesin:

Aynı ağa bağlı olan ancak kullanmadığınız cihazlar internet bağlantınızı sizden habersiz kullanabilirler. Cihazların içindeki uygulamaların otomatik olarak güncellenmesi ya da cihaza gelen bir güncellemeyle birlikte bunun gerçekleşmesi kaçınılmaz. İnternet bağlantınızın kötü etkilenmemesi için kullanımda olmayan cihazların ağ bağlantılarını kesmeniz önerilir.

Kullanmadığınız uygulamaları açık tutmayın:

Bilgisayarlarda ve diğer akıllı cihazlarda yer alan uygulamaların arka planda açık kalmaları pek de işimize gelmeyebilir. Arka planda kendini yenileyen her uygulamanın internetinizi kullanmaya izni bulunur ve bu da ağ bağlantınıza yük bindirir. Bilgisayarınızda ve akıllı cihazlarınızdaki gereksiz uygulamaları kapalı tutmanız bu ihtimali ortadan kaldırır.

Eğe bağlantınız kablolu ise daha tutarlı bir bağlantı için LAN kablosu kullanın:

Kablosuz bağlantı her ne kadar kullanışlı olsa da bazı şartlar altında tutarlı olmayabiliyor. Özellikle dizi, film ve benzeri içerikleri çevrim içi platformlarda izlerken kablosuz ağdaki bir dalgalanma keyif kaçırabilir ve kablolu bağlantı ile kablosuz bağlantı arasındaki indirme hızı farkı çoğu zaman uçurum olabilir.Tüm bunların önüne geçmek için mümkün olduğunca kablolu bağlantı tercih etmenizi öneriyoruz.

Kullandığınız modem, ücretini ödediğiniz hızı desteklemiyorsa yeni bir modem satın alın:

Modemler kendi içlerinde gruplara ayrılır. Bazı modemler yalnızca ADSL bağlantı türünü desteklerken bazı modemler ise yüksek hızlı altyapılar için uygundur. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, satın aldığınız hızı desteklemiyorsa tam anlamıyla boşuna fatura ödemiş olursunuz. Bu durumda yeni bir modem satın almanız probleminizi çözecek tek şey olacaktır. Konu hakkında internet hizmetinizi aldığını şirketi arayarak modem değişim imkanlarını sorgulayabilirsiniz.

Satın aldığınız hız ihtiyaçlarınıza yetmiyorsa İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) şirketiniz ile görüşün:

Yukarıdaki tüm maddelere ek olarak, satın aldığınız paketin ihtiyaçlarınızı karşılamıyor olması da ihtimaller dahilinde. Günlük kullanımdan daha yoğun bir internet kullanımı söz konusu ise standart paketler kullanıcıyı memnun etmeyecektir. Siz de ihtiyaçlarınıza yetmeyen bir paket kullanıyorsanız değiştirmek için internet servis sağlayıcısı şirketiniz ile görüşmenizi öneririz.