ABD’deki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, salgın sürecinde gelirlerini kaybeden işletme sahipleri ve çalışanlar tarafından kurulan bir Facebook grubunda maskelerin yakılması çağrısında bulunan bir video yayınladı.

COVID-19 salgınını en sert geçiren ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), şu sıralar ilginç bir challenge’a, yani meydan okumaya sahne oluyor. Salgın sürecinde işlerinden olan çalışanlar ve gelirleri azalan işletme sahipleri tarafından oluşturulan bir Facebook grubu olan ReOpen NC, üyelerine maskelerini yakmaları çağrısında bulunan bir video yayınladı.

Kuzey Karolina eyaletinin başkenti Raleigh’in Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada şehir genelinde maske kullanımının zorunlu olacağını duyurmuştu. Karantina sürecinde özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı pek çok kampanyaya imza atan ReOpen NC grubunun kurucu ortağı Ashley Smith, bu yasağa uymayacaklarını ve direneceklerini söyledi.

Paylaştığı videoda, maskelerin COVID-19’un yayılmasını engellemeyeceğini savunan Smith, cebinden çıkardığı çakmakla yüz maskesini ateşe verdi. Yanan maskeyi döküm tavanın içine koyan Smith, bu videoyu izleyen herkese meydan okuduğunu söyledi. Bu videonun ardından grupta paylaşılan ikinci bir videoda ise yanan maske üzerinde sosis pişiren bir kişiyi görüyoruz.

İşin tuhaf yanı ise maskelerin yakıldığı videolarda #IgniteFreedom etiketinin kullanılması oldu. Zira söz konusu etiket, geçtiğimiz ocak ayında İsviçre merkezli insani yardım kuruluşu Youth Underground tarafından insan ticari ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanyayı temsil ediyor.

Instagram’da bu etiketin altında 500’den fazla gönderi bulunuyor ve bunların neredeyse tamamı Youth Underground’un kampanyası ile alakalı. Bu arada #BurnYourMaskChallenge'ın Twitter ve TikTok'ta hiçbir karşılık bulmadığını da söylemeden geçmeyelim.

ReOpen NC grubunun maske zorunluluğuna karşı çıktığı Kuzey Carolina eyaletinde çarşamba günü 1.002 yeni koronavirüs vakası bildirilmişti. Son 24 saatte 997 yeni vakanın daha bildirildiği eyalette toplam COVID-19 vaka sayısı 21.548’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 4 kişi artarak 621’e yükseldi.