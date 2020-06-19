Maske Takma Zorunluluğunun Neden Geldiği Açıklandı

1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin ardından vaka sayılarında artış görülmesiyle 42 şehirde maske takmak zorunlu hale gelmişti. Peki İstanbul Ankara ve Bursa da dahil onlarca şehirde maske takmak neden zorunlu oldu?

Türkiye, mart ayı itibarıyla olağanüstü bir sürecin içerisine girdi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp çeşitli ülkelere yayılan koronavirüs salgını, mart ayından beri ne yazık ki ülkemizin de bir gerçeği. Süreci en başından beri takip eden Sağlık Bakanlığı, her ne kadar elinden geleni yapmaya çalışmış olsa da salgının yayılması önlenemedi ve bugüne kadar 4.882 vatandaşımızı bu virüse kurban verdik.

Türkiye, salgının ilk gününden beri aldığı sıkı tedbirlerle süreci en iyi şekilde atlatmaya çalıştı. Aslına bakacak olursak yayınlanan veriler de Türkiye'nin, koronavirüs salgınında pek çok ülkeden daha iyi bir iş çıkardığını ortaya koydu. Salgının kontrol altına alındığı kanaatinin oluşmasıyla birlikte 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başladı. Ancak bu süreç ile birlikte ülkemizdeki koronavirüs vakalarında çok ciddi bir artış yaşandı ve yetkililer, vakit kaybetmeden yeni tedbirler aldılar.

Salgının yeniden yayılmasını önlemek adına alınan tedbirlerin başında 42 şehirde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor. Söz konusu kentlerimizdeki vatandaşların, maske kullanmadan sokağa çıkmamaları gerekiyor. Maskesiz sokağa çıktığı tespit edilen vatandaşlara ise para cezası kesiliyor. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere 42 ilde neden maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi?

Maske takma zorunluluğu, Bilim Kurulu'nun önerisiydi

Prof. Dr. Hasan Tezer, normalleşme sürecinin başlamasının ardından süreci yakından takip ettiklerini ve çeşitli analizler yaptıklarını ifade ediyor. 1 Haziran sonrası süreçte, koronavirüs vakalarında çok ciddi bir artış olduğunu dile getiren Tezer, vatandaşların sosyal mesafe ve hijyene dikkat ettiklerini ancak maske kullanımı konusunda biraz gevşediklerini söylüyor. Tezer'e göre özellikle de büyükşehirlerde vatandaşlar, ya hiç maske takmadı ya da yanlış taktı.

Yapılan Bilim Kurulu toplantılarına değinen Tezer, 1 Haziran sonrası süreçte aldıkları ilk tavsiye kararının maske kullanımının zorunlu olması yönünde olduğunu söylüyor. Özellikle vaka sayısı ve artış oranının yüksek olduğu şehirler üzerinde durduklarını ifade eden Tezer, bu bağlamda İstanbul, Ankara ve Bursa için harekete geçtiklerini ve maske takmayı zorunlu hale getirdiklerini belirtiyor.

Vakalar, önümüzdeki günlerin belirleyicisi olacak

Prof. Dr. Hasan Tezer, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda önümüzdeki günlerin belirleyicisinin günlük vaka sayıları olacağınıifade ediyor. Vakalar düştüğü takdirde her şeyin yolunda olacağını söyleyen Tezer, azalmanın olmaması ya da artış yaşanması durumunda sürecin daha da zorlaşabileceğini ve yeni tedbirlerin alınabileceğini söylüyor. Aslında Tezer, bu açıklamalarında her şeyin vatandaşların elinde olduğunu ima ediyor.