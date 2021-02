ABD'de bir vekil, video oyun tutkunlarını ilgilendiren "HB3531" kodlu yasanın değiştirilmesi için harekete geçti. Mevcut halinde 18 yaşından küçüklere şiddet içerikli oyun satışını yasaklayan kanun, değiştirildiği takdirde bu tür oyunların satışını herkes için yasaklayacak. Yani GTA 5 ve PUBG gibi oyunlar, bu düzenlemeden sonra yasaklanabilir.

2012 yılından beri ABD'nin Illinois eyaletinin temsilcisi olarak görev yapan milletvekili Marcus Evans Jr., video oyun tutkunlarının tepkisiyle karşılaşacağı bir konuyu gündeme getirdi. "HB3531" kodlu yasada değişiklik yapılması gerektiğini dile getiren vekil, özellikle de GTA 5 gibi araba hırsızlığı ve adam öldürme odaklı oyunların satışının herkes için yasaklanması gerektiğini savundu. Evans Jr., bu meseleyi daha önce de getirmiş ancak istediği sonuca ulaşamamıştı.

ABD'deki HB3531 kodlu yasa, şiddet içeren oyunların satışını 18 yaş ve altı çocuklara yasaklıyor. Bu yasada yapılması istenen düzenleme ise bu tür oyunların satışının sadece çocuklar değil, yetişkinlere de satılmamasını amaçlıyor. Konuyla ilgili kendini savunan Evans Jr., bu tür oyunların toplum için risk teşkil ettiğini ve yasaklanması gerektiğini söylüyor. Üstelik 2021 yılında Evans Jr. gibi düşünen isimler de bulunuyor.

GTA 5'teki araba çalma teknikleriyle gerçek hayattaki hırsızlık olayları arasında büyük benzerlikler var(mış)

Marcus Evans Jr., söz konusu yasadaki düzenleme için "Operation Safe Pump" isimli bir kuruluşla çalışıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kuruluş yetkilileri, özellikle de GTA 5'in artık bir risk haline geldiğini, özellikle araba hırsızlıkları konusunda gerçek hayat ile GTA 5 arasında çok ciddi seviyede benzerlikler olduğunu söylüyorlar.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar daha çok GTA 5'e yönelik olsa da söz konusu tasarının çok daha fazlasını etkileyeceğini söylemek gerekiyor. Çünkü Evans Jr. tarafından sunulan düzenlemede, "şiddet içerikli oyun" tanımı da yapılıyor. Bu tanıma göre kontrol edilen karakterin; başka bir insan ya da hayvan figürüne zarar verdiği ya da öldürdüğü her türlü eylemin olduğu oyunlar, şiddet içerikli oyun olarak kabul edilmedi. Böylesi bir durumda elimizde sadece simülasyon oyunlarının kalacağını, GTA 5'ten tutun PUBG, Fortnite, Call of Duty gibi en popüler oyunların da şiddet içerikli oyunlar kategorisine alınıp, satışının yasaklanabileceğini söylemek gerekiyor. Ancak bu da her geçen gün biraz daha büyüyen video oyun sektörüne vurulmuş büyük bir darbe olacaktır ve bunu göze alacak hükümet, zaten kaynamakta olan ABD'nin kontrolünü tümüyle kaybedebilir.

Bilim insanları bu konuda ne düşünüyor?

Bundan kısa bir süre önce konuyla ilgili bir araştırma yapılmıştı. Yapılan araştırmaya göre yaşı küçük olan çocuklar, özellikle de GTA gibi "şiddet içerikli" oyunlarla büyüdükleri takdirde saldırgan olmuyorlardı. Yani bilim insanları, böyle bir şeyin varlığına dair bir bulguya rastlamamışlardı. Detaylarına burada bulunan haberimizde ulaşabileceğiniz araştırma, ABD'li milletvekilinin düşüncesinin gereksiz olduğunu ortaya koyuyor. Zaten asıl mesleği emlak danışmanlığı olan bir vekilin bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı hazırlamış olması da takdire şayan. Söz konusu tasarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.