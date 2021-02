Sony, PS4 ve PS5 İçin 'State of Play' Etkinliği Düzenleyecek

Sony, PlayStation için yeni bir "State of Play" etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. 26 Şubat Cuma günü saat 01:00'de başlayacak bu etkinlikte en az 10 oyuna odaklanması beklenen Sony'nin, yeni bir God of War oyunundan bahsedebileceği de düşünülüyor. Ayrıca PS5'e özel GTA 5 de yeni detaylarıyla karşımıza çıkabilir.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 26 Şubat Cuma günü bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. "State of Play" olarak isimlendirilen bu etkinlikte PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yeni oyunlardan bahsedecek şirketin en az 10 oyuna odaklanması beklenirken, bu oyunlardan bazıları yepyeni, bazıları ise Haziran 2020'de düzenlenen etkinlikte gösterilen oyunların yeni detaylarını içerecek.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre State of Play etkinliği yaklaşık 30 dakika sürecek. Şirket, etkinlik kapsamında iş odaklı hiçbir meseleye değinilmeyeceğini, etkinlikte baştan sona kadar oyunlardan bahsedileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz saatlerde duyurulan ve PlayStation 5 için üretilecek sanal gerçeklik ekipmanlarının bu etkinlikte yer alıp almayacağı da şu an için bilinmezliğini koruyor.

GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümü de bu etkinlikte ortaya çıkabilir

Sony, yarınki etkinlikte Rockstar Games'in Haziran 2020'de duyurduğu GTA 5'in PlayStation 5 özel sürümünü mutlaka gösterecektir. Ayrıca haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanan Ratchet & Clank: Rift Apart isimli oyun da bu etkinlikte karşımıza çıkacaktır. Öte yandan Horizon Forbidden West, 2022 yılına ertelendiği duyurulan Gran Turismo 7, Resident Evil: Village, GhostWire: Tokyo ve Deathloop ile yepyeni bir God of War oyununu da bu etkinlikte görebiliriz.

Sektör uzmanları, Sony'nin bu etkinlikte çeşitli indie oyunlara da değineceğini düşünüyorlar. Bu bağlamda haziran ayında da gördüğümüz Solar Ash, Kena: Bridge of Spirits, Jett: The Far Shore ve Stray gibi oyunlar da State of Play etkinliğinde karşımıza çıkabilir. Tüm bunlar, düzenlenecek etkinlik sırasında netleşmiş olacak.

State of Play etkinliği, PlayStation'ın Twitch ile YouTube kanalından ortak olarak yayınlanacak. Bu etkinliği, Türkiye'de kullandığımız saat dilimine göre gece 01:00 itibarıyla izlemeye başlayabilirsiniz.