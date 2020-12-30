Şiddet İçerikli Oyunlar, Saldırgan Bireyler Yaratmıyor

Yapılan bir araştırma, şiddet içerikli oyunların kişisel davranışlara bir etkisinin olmadığını gösterdi. Araştırmaya katılan bireyleri 10 yıl boyunca izleyen uzmanlar, bu araştırmayı bir dergide de makale haline getirdiler. Söz konusu araştırma, bir algının yanlış olduğunu ortaya koydu.

Cyberpsychology isimli bir dergide yayımlanan bilimsel bir çalışma, şiddet içerikli oyunların karakter üzerinde bir etkisi olduğu algısının yanlış olduğunu ortaya koydu. 10 yıllık bir çalışmanın sonuçlarını yayımlayan dergide yer alan ifadelere göre şiddet içerikli oyunlar, insanların karakterlerini daha saldırgan bir hale getirmiyor. En azından böyle bir şeyin varlığına dair hiçbir kanıt bulunamamış durumda.

Şiddet içerikli oyunlar dediğimiz zaman akla gelen ilk yapım, muhtemelen Grand Theft Auto (GTA) ailesidir. Her oyuncu, hayatının bir döneminde bu oyunla karşılaşmış ve kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulmuştur. Zaten söz konusu araştırmanın başlığı da "Grand Theft Auto ile Büyümek". Yani uzmanlar da bu oyun üzerinden yola çıkıp, 10 yıllık bir araştırma gerçekleştirdiler.

Oyunların kişiliğe etkisine dair bir bulguya rastlanmadı

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, doğrudan kişi odaklı bir çalışma yürüttüler. Araştırma kapsamında teknolojiden de faydalanarak, çeşitli algoritmalar kullanan araştırmacılar, bu algoritmalar sayesinde de değişkenler üzerinde analizler yaptılar. Common Sense Media bünyesinde çalışan uzmanlar tarafından yürütülen çalışmalarla, bir algının daha aslında yanlış olduğu sonucuna ulaşılmış oldu.

Araştırmacılar, 10 yıllık araştırmalarının detaylarını da genişlettiler. Bu bağlamda katılımcıları kişisel özelliklerine göre de ayıran uzmanlar, bu sayede aynı gruptaki insanların aynı şekilde değerlendirilmesini sağlamış oldular. Örneğin bir grupta yakın lokasyonlarda yaşayan ve alım gücü yüksek olan ailelerin çocuklarına yer verilirken başka bir grupta Kafkasya kökenli çocuklara yer verilmişti.

Az önce sizlere, araştırmacıların algoritmalar ile farklı değişkenleri bir araya getirdiklerinden bahsetmiştik. Bu bağlamda bazı değişkenler, şu şekilde belirlenmişti; saldırganlık, depresif ruh hali, toplum karşıtlığı ve anksiyete belirtileri. İşte tüm bu değişkenlerle yapılan analizler sonucunda, çocukluğunda şiddet içerikli oynayan çocukların, yaşamlarının ilerleyen süreçlerinde agresif bir yapıya sahip olduklarına dair hiçbir bulguya rastlanmadı.

Yapılan araştırmaya kaç kişinin katıldığı açıklanmadı. Ancak kısıtlı bir kitleyle yapılmış olsa bile böyle detaylı bir araştırmanın yapılmış olması, şiddet içerikli oyunlar oynayan çocukların ebeveynlerini az da olsa sakinleştirebilir. Peki sizlerin bu konudaki görüşünüz nedir? Küçük yaşta şiddet oyunları oynayıp da hayatının ilerleyen dönemlerinde saldırganlaşan birisiyle hiç tanıştınız mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.