Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Amerikalılar Neden Çamaşır Kurutma Makinesine Bağımlı? Birçok Sebebi Var!

ABD'de kurutma makineleri inanılmaz yaygındır ve dışarıya çamaşır asma kültürü neredeyse hiç yoktur. Peki bunun nedeni ne?

Amerikalılar Neden Çamaşır Kurutma Makinesine Bağımlı? Birçok Sebebi Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojinin hayatımızı ne kadar değiştirdiği üzerine konuşurken ev teknolojilerinden de bahsetmemek olmaz. Çamaşır kurutma makineleri de bunlardan biri. Ancak bu konuda dünyada bazı farklılıklar var. Türkiye’de ve Avrupa’nın genelinde çamaşırları asmak yaygındır. Ancak ABD’de durum bunun tam tersidir ve evlerin büyük çoğunluğunda kurutma makinesi bulunur. ABD’liler Avrupa’yı ziyaret ettiklerinde her yere çamaşır asılmasını çok şaşırtıcı buluyor.

Peki ABD’de kurutma makineleri neden bu kadar yaygın? Bu konunun arkasında aslında birçok farklı neden var. Sadece konfor ve hızdan daha fazlası olduğunu göreceksiniz. Gelin bu konuya derinlemesine göz atalım.

Evlerin yapısı

land ABD’yi diğer ülkelerden en çok ayıran konulardan biri konut mimarisi diyebiliriz. Banliyö yaşam tarzının çok benimsenmesiyle ABD’de büyük, bahçeli evlerde yaşayanların sayısı bir hayli fazla. Bu da çok daha büyük bir yaşam alanı anlamına geliyor. Banyoları, mutfakları Avrupa gibi bölgelere kıyasla çok daha büyük. Hatta** tamamen ayrı bir çamaşır odası** bile sık sık görüyoruz.

Bu büyük mimari tasarım, çamaşır ve kurutma makinesi olmak üzere 2 büyük cihaza yetecek kadar yer açıyor. Avrupa’da ise daha küçük banyolar, mutfaklar yer aldığı için sadece çamaşır makinesi tercih ediliyor.

Toplumsal algı farklılıkları

hang

Kulağa şaşırtıcı gelse de, ABD'deki kurutma makinesi kullanımının en güçlü itici güçlerinden biri toplumsal algıdır. Birçok Amerikalı için dışarıya, özellikle de evin ön tarafına çamaşır asmak, görsel kirlilik ve hatta fakirlik belirtisi olarak algılanabilir. Hatta bazı yerlerde sitelerde, mahallelerde çamaşır asmanın yasak olduğu durumlar bile görülebilir.

Avrupa ve Türkiye gibi yerlerde ise tam tersi mevcut. İnsanların böyle bir algısı yok. Tabii ki bizi onlardan ayıran bir konudan da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Buralarda insanlar kurutma makinelerinin çamaşırları tam kurutmadığına, pek de temiz bir yöntem olmadığına inanır. Kurutma makinelerinin sık tercih edilmemesinin nedenlerinden biri de budur. ABD’de ise tam tersidir.

Enerji konusu

gha

Kullanıcı alışkanlıklarını belirleyen bir diğer kritik faktör enerjidir. Avrupa kıtasında ABD'ye kıyasla genellikle çok daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Kurutma makineleri ciddi anlamda enerji tüketebilirler. Avrupa'daki yüksek enerji faturaları, tüketicileri doğal olarak enerji tasarruflu yöntemlere yönlendirir.

ABD’de ise daha ucuz olmasından dolayı enerji verimliliğini ikinci plana atıp hızı ve performansı önceliklendiren bir yaklaşım sergilendiğini ve kurutma makinelerinin yıllar içinde çok yaygın hâle geldiğini görüyoruz.

İklim faktörü, konfor ve hız

han

Konfor ve hızdan da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Modern Amerikan yaşam tarzı, hızlı sonuçlar üzerine kuruludur. Çamaşırı asmak, toplamak, kurumasını beklemek 1-2 güne kadar sürebileceği için hiç tercih edilmez ve zaman kaybı olarak görülebilir. Makineye atıp birkaç saat içinde hazır hâle getirmek onlar için daha caziptir.

İklim de etkili bir faktördür. ABD çok büyük bir coğrafya olduğu için çok sert geçen mevsimler yaşayabilirler. Örneğin aşırı soğukların, yağışların yaşandığı bölgelerde dışarıda çamaşır kurutmak neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden kurutma makinesi bir lüksten ziyade iklimsel bir zorunluluk hâline de gelmiştir.

Sonuç olarak Amerikalıların çamaşır kurutma makinelerine olan bağımlılığını tek bir neden indirgeyemeyiz. Yaşam tarzından mimari yapılara, iklimden kültürel alışkanlıklara kadar birçok farklı sebebi vardır.

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim