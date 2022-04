Kuzey Amerika dışında rastlanmayan bu otobüsler Hollywood'un da etkisiyle ikonikleşmiş durumda. Peki nasıl oldu da bu sarı otobüsler tek tip bir hal alarak milyonlarca öğrenciyi taşımaya başladı?

Diğer ülkelerdeki okul servislerinin normal otobüslerden ve minibüslerden pek farkı bulunmuyor. Örneğin; Türkiye'de okul servisi olarak otobüs yerine minibüs kullanılıyor. Renk farklılığı bulunmuyor ve arkasında sadece uyarı levhası yer alıyor.

Her gün 30 milyon kadar öğrenciyi taşıyan Amerikan okul servisleri ise kendine has bir tasarıma sahip. Tabii bu durum her zaman böyle değildi.

ABD'deki okul servislerinin ilk örnekleri 1886 yılında Wayne Works şirketi tarafından yapılan at arabalarıydı.

Bunlara "school hacks" veya "kid hacks" deniyordu. O yıllarda çok yaygın değillerdi, çocuklar farklı seçeneklerle okula gidiyordu.

Otomobil teknolojisinin gelmesiyle birlikte aynı şirket 1914 yılında yeni bir model üretti.

İlk otobüslerden olan bu modelde oturma şekli arka arkaya değil, karşılıklı bir düzendeydi (metrolardaki bazı koltuklarda olduğu gibi).

Ardından Blue Bird Company, bugün bildiğimiz otobüslere benzeyen bir otobüs tasarımı yapmaya başladı.

Otobüsün tavanındaki "California tepesi" adlı tasarımın patenti Gillig Bros. tarafından alındı ve yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

1930'ların sonlarında, okul otobüsleri bir dizi standardizasyondan geçti. Çünkü ebeveynler okul otobüslerinin güvenliği konusunda endişe duyuyordu.

Ülkeyi gezerek bu otobüsleri gözlemleyen Dr. Frank Cyr, Manhattan Üniversitesinde bir konferans düzenledi ve geliştirilmekte olan okul otobüsleri için 44 ulusal standart oluşmasında etkili oldu.

Bu standartlardan biri de otobüslerin rengiydi.

Hem gündüzleri hem akşamları diğer renklerden 1,24 kat daha hızlı fark edildiği için parlak sarıda karar kılındı. Bu renk, taksilerde ve bazı trafik uyarılarında da aynı sebepten dolayı tercih ediliyor.

Başlangıçta 35 ABD eyaletinde ve Kanada'nın bazı bölgelerinde bu otobüs kullanılmaya başlandı, 1974 yılıyla birlikte ABD'nin tamamına yayıldı.

Kaynaklar: 1, 2, 3