Bir zamanlar yollarda çok fazla görülen, birçoğuna muhtemelen bindiğiniz bu araçları görünce anılarınız canlanacak.

Yeni araba almak artık çok zor olduğu için bu eski arabaların ortadan kaybolma süreci oldukça yavaş gerçekleşiyor. Çoktan hurdaya çıkmış olmaları gerekirken onları nadiren de olsa görebiliyoruz.

Gördüğümüz zaman ise çocukluk yıllarımızı hatırlatabiliyorlar. İşte her birinin anısı olan o ikonik eski araçlar:

1969 MAN 520 HN

"Kırmızı burun MAN" olarak da bilinirdi. Levent Yüksel'in "Zalim" klibindeki kamyondur aynı zamanda.

1968 Mercedes-Benz O302

Hâlâ bir yerlerde fabrika servisi olarak kullanılıyor olabilir. Koltukların arkasında küllük olduğu zamanlardı.

1974 Fargo D 100

Odun, kömür taşıma gibi küçük nakliye işleri için en sık kullanılan kamyonetlerden biriydi.

Anadol 600D

Mahalle aralarında dolaşan satıcıların en çok kullandığı araçlardan biriydi.

Triportör

Satıcıların sık kullandığı bir diğer araç, genellikle balık satılırdı. Namıdiğer "Pırpır".

Bedford

Tüp, kola taşınırdı genellikle. İtfaiye aracı olarak da kullanılmışlığı var. "Ah Nerede" filminin finalinde de görünüyordu.

BMC TM 25

Kasasında karpuz, kavun satılan ikonik araçlardan. BMC'nin ilk hafif ticari araç serisiydi. Üretildiği fabrika İzmir-Bornova'daydı.

Ford Cargo

Ford Otosan ürünü. Taşımacılııkta en çok tercih edilen kamyonlardan biriydi.

BMC Fatih 200-26/SHT

Yol çalışması olan bir yerde bu kamyon da olurdu. Zaman zaman hâlâ görülür.

Skoda Turecko 1202

Skoda patentiyle sadece Türkiye'de üretilip satıldı. Dünya'nın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Çek arabasıdır, "Turecko" bu dilde Türkiye demektir. Modelin halk arasındaki ismi çarpık bacaktı.

Serçe, Murat 124, Murat 131

Zaman zaman yollarda görsek de artık kaybolmak üzere olan klasikler.

BMC TM 140

"Selvi Boylum Al Yazmalım"ın Aldırma Gönül'ü. Şimdi hepsi jilet oldu bunların.

Renault 12 TS

Anadolu'nun küçük ilçelerinde hâlâ vardır. Bir zamanların polis arabasıydı.

MAN, İkarus 280, Volvo gibi eski belediye otobüsleri

Her birinin anısı var.

Peugeot J9

Türkiye'de peynir ekmek gibi satılmış olan servis aracı. Yolcu minibüsü olarak da kullanılan yerler hâlâ var.

Magirus M 2000

Özellikle büyük şehirlerde minibüs piyasasına hakimiyet kurmuştu.