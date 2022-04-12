Bir Zamanlar Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satılırken Artık Nadir Görülen 20 İkonik Araç

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Bir zamanlar yollarda çok fazla görülen, birçoğuna muhtemelen bindiğiniz bu araçları görünce anılarınız canlanacak.

Yeni araba almak artık çok zor olduğu için bu eski arabaların ortadan kaybolma süreci oldukça yavaş gerçekleşiyor. Çoktan hurdaya çıkmış olmaları gerekirken onları nadiren de olsa görebiliyoruz.

Gördüğümüz zaman ise çocukluk yıllarımızı hatırlatabiliyorlar. İşte her birinin anısı olan o ikonik eski araçlar:

1969 MAN 520 HN

eski kamyon

"Kırmızı burun MAN" olarak da bilinirdi. Levent Yüksel'in "Zalim" klibindeki kamyondur aynı zamanda.

1968 Mercedes-Benz O302

mercedes otobüs

Hâlâ bir yerlerde fabrika servisi olarak kullanılıyor olabilir. Koltukların arkasında küllük olduğu zamanlardı.

1974 Fargo D 100

fargo kamyonet

Odun, kömür taşıma gibi küçük nakliye işleri için en sık kullanılan kamyonetlerden biriydi.

Anadol 600D

anadol

Mahalle aralarında dolaşan satıcıların en çok kullandığı araçlardan biriydi.

Triportör

triportör

Satıcıların sık kullandığı bir diğer araç, genellikle balık satılırdı. Namıdiğer "Pırpır".

Bedford

bedford

Tüp, kola taşınırdı genellikle. İtfaiye aracı olarak da kullanılmışlığı var. "Ah Nerede" filminin finalinde de görünüyordu.

BMC TM 25

eski araçlar

Kasasında karpuz, kavun satılan ikonik araçlardan. BMC'nin ilk hafif ticari araç serisiydi. Üretildiği fabrika İzmir-Bornova'daydı.

Ford Cargo

ford kamyon

Ford Otosan ürünü. Taşımacılııkta en çok tercih edilen kamyonlardan biriydi.

BMC Fatih 200-26/SHT

kamyonlar

Yol çalışması olan bir yerde bu kamyon da olurdu. Zaman zaman hâlâ görülür.

Skoda Turecko 1202

skoda kamyonet

Skoda patentiyle sadece Türkiye'de üretilip satıldı. Dünya'nın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Çek arabasıdır, "Turecko" bu dilde Türkiye demektir. Modelin halk arasındaki ismi çarpık bacaktı.

Serçe, Murat 124, Murat 131

serçe murat 124 murat 131

Zaman zaman yollarda görsek de artık kaybolmak üzere olan klasikler.

BMC TM 140

bmc

"Selvi Boylum Al Yazmalım"ın Aldırma Gönül'ü. Şimdi hepsi jilet oldu bunların.

Renault 12 TS

renault

Anadolu'nun küçük ilçelerinde hâlâ vardır. Bir zamanların polis arabasıydı.

MAN, İkarus 280, Volvo gibi eski belediye otobüsleri

eskiye belediye otobüsleri

Her birinin anısı var.

Peugeot J9

dolmuş

Türkiye'de peynir ekmek gibi satılmış olan servis aracı. Yolcu minibüsü olarak da kullanılan yerler hâlâ var.

Magirus M 2000

minibüs

Özellikle büyük şehirlerde minibüs piyasasına hakimiyet kurmuştu.
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