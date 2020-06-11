ABD’de Polislerin Bilgileri İnternete Sızdırıldı İddiası

ABD’de polislerin siyahi kişilere uyguladığı aşırı şiddetin sonucunda ortaya çıkan protestolar devam ediyor. Son olarak, bazı üst düzey polislerin ev adresi, telefon numarası gibi hayati bilgilerin internete sızdırıldığı iddia edildi.

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından eylemler sürüyor. Pek çok insan aşırı şiddet kullanan polislerin adaletli bir şekilde yargılanması için eylem yapıyor.

Tüm bu olayların ışığında son olarak üst düzey polislerin ev adresleri, telefon numaraları gibi pek çok kişisel bilginin olduğu bir raporun internete sızdığı iddia edildi. ABD genelinde görev yapan pek çok polisin kişisel bilgisinin yer aldığı bu raporun, “şiddet eğilimli fırsatçılar ya da ülke içi şiddet eğilimli aşırılıkçıların” polislere düzenleyeceği saldırıların önünü açabileceği düşünülüyor.

Washington DC başta olmak üzere Atlanta, Boston, New York gibi eyaletlerde görevli olan üst düzey polisleri kapsadığı düşünülen bu sızdırma olayında, bu kişilerin ev adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve sosyal medya hesaplarının bulunduğu biliniyor. Bu olayla birlikte, protestocuları dağıtmak için biber gazı kullanımına izin veren bir polis komiserinin şimdiden hedef alındığı biliniyor.

“Polislere haksızlık yapılıyor”

New York Polis Birliği Yetkilisi Mike O’Meara, polislere sergilenen tutuma ilişkin, “Bize hayvan ya da haydutmuş gibi davranmayı bırakın, bize biraz saygı gösterin. Üzerimize çamur atıldı, bu mide bulandırıcı” ifadesini kullandı.

ABD’de polislerin siyahi insanlara daha sert davrandığı uzun süreden beri bilinen bir gerçek. Son olarak siyahi Amerikalı George Floyd’un ABD polisi tarafından boğularak öldürülmesi sonucu ırkçılığa karşı olan milyonlarca insan eylemlere başladı. Bu eylemler de aşırı şiddet uygulayan ABD polisine yönelik gerçekleşti. Bazı polisler ise protestolarda eylemcileri destekleyerek ırkçılığa karşı bir tutum sergiledi.

Gördüğümüz kadarıyla ABD’deki ırkçılığa karşı eylemler bir süre daha devam edecek. Bu eylemler sonuca varır mı, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.