Marvel çizgi roman karakteri Frank Castle, nam-ı diğer Punisher’ın kafatası ambleminin ABD’de devam eden ırkçılık karşıtı protestoları bastırmakla görevli polis ve askerlerin üniformalarında kullanılması, polis şiddeti konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

ABD’nin Minnesota eyaleti içinde yer alan kentlerden Minneapolis’te Derek Chauvin adındaki bir polis memurunun Afro-Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken öldürmesi, ABD’deki 50 eyaletin tamamında ve dünyanın farklı noktalarında kitlesel protesto gösterilerine neden oldu.

Yaklaşık iki haftadan bu yana devam eden sokak hareketleri, ABD’deki sanat, spor, sinema ve müzik dünyasından sayısız ünlü ismin desteğini aldı. Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Marvel çizgi roman dünyasının en sevilen karakterlerinden Punisher’ın logosunu üniformalarında taşıyan iki Detroit polisinin görüntüsü, sosyal medyada viral olmuş ve tartışma yaratmıştı.

Üniformalarında Punisher logosunu taşıyan ABD'li polislerin görüntüsü, sosyal medyada büyük bir tepki çekti

Frank Castle ya da bilinen ismiyle Punisher karakteri ile özdeşen kafatası logosu, Nazi Almanyasının lideri Adolf Hitler'e bağlılık yemini etmiş gönüllü savaşçılardan oluşan SS kuvvetlerinden “Totenkopf” tarafından kullanılan kafatası ambleminden ilham alınarak tasarlanmıştı. Sovyet Rusya’da sivilleri katletmek için kurulmuş özel bir SS tümeni olan Totenkopf, sadece Kiev'de bir gün içinde 33.000 kişiyi katletmişti.

Twitter’da paylaşılan fotoğraflarda, Detroit Polisi’nin özel operasyon biriminden iki memurun, Punisher amblemini taşıdığı belirgin bir şekilde görülüyor. Bunun üzerine, ünlü karakterin yaratıcısı Gerry Conway dahil pek çok sosyal medya kullanıcısı, logonun polis kuvvetleri tarafından kullanılmasının engellemesi için Marvel ve ana şirketi Disney’e çağrıda bulundu.

"Polisler bir suçluyu sembol olarak benimsememeliler"

Conway, Ocak 2019'da Syfy kanalına verdiği röportajda, “Bir anti-kahraman olan Punisher, temelde adalet sisteme karşı bir eleştiridir. Diğer deyişle, sosyal başarısızlık örneğidir. Bu nedenle polisler arabalarına veya üniformalarına Punisher logosunu koyduklarında aslında sistemin bir düşmanı olmuş oluyorlar. Bir kanun kaçağı zihniyeti benimsiyorlar. Punisher’ın haklı olup olmadığı önemli değil. Sonuç olarak o bir kanun kaçağı ve suçlu. Dolayısıyla polisler bir suçluyu sembol olarak benimsememeliler” demişti.

Bununla birlikte, kurukafa logosunu kullanan polis veya askerlerin, Punisher’ın sistem karşıtlığını değil, acımasızlığını bir sembol olarak aldıkları belirtiliyor. Geçmişten bu yana tartışma konusu olan bu durumun, ABD’deki polis şiddetine ve ırkçılığa karşı başlatılan protesto gösterilerinde yeniden öne çıkması, Marvel’ı bu konuda bir adım atmaya itebilir.

Marvel’ın çatı şirketi Disney, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, sosyal adaleti sağlamaya çalışan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek olmak amacıyla 5 milyon dolarlık bağış yapacağını bildirmişti. Stüdyo, bu fonun 2 milyon dolarının, siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik Vakfı’na (NAACP) gideceğini belirtmişti.