ABD Senatosu Bankacılık Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda bir senatör, kripto paraların güvenilmezliğine dikkat çekti. Küçük yatırımcıların fahiş komisyonlar yüzünden sıkışıp ortadan kalkabileceğini belirten senatör, kripto para dünyasındaki tehlikelerin, piyasayı zengin olmayan insanlar için tehlikeli hale getirebileceğini söyledi.

Kripto para sektörü bir kesimin adeta sırtını dayadığı öbür kesimin ise geçmişten bugüne her zaman şüpheyle yaklaştığı bir sektör oldu. Zaman zaman farklı ülkelerden gelen sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalan söz konusu sektör, birçok ünlü ismin yaptığı uyarıların da odak noktası olmuştu. Şimdiyse yine büyük yerlerden gelen açıklamalarla karşınızdayız.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Bankacılık Komitesi’nin düzenlediği toplantıda konuşan, daha önce de kriptoyla ilgili olumsuz görüşlerini defalarca belirten Senatör Elizabeth Warren, kripto piyasasının problemlerinden ve küçük yatırımcıları nasıl riske sokabileceğinden bahsetti.

Düzenleyicilerin küçük yatırımcıları korumak için adım atması gerek:

Warren, yaptığı açıklamaların odağında, küçük yatırımcıların ve zengin olmayan kişilerin korunması bulunuyordu. Bunun yanında kripto paraların genel olarak güvenilirliğine değinen Warren, yüksek değer kayıplarının ve transfer anındaki yüksek komisyonlardan da bahsetti.

Bu bağlamda senatör, kripto para piyasasındaki teknolojinin güvenilmez olduğunu, dolandırıcılık ve öngörülemeyen yüksek ücretler gibi faktörlerin kriptoyu zengin olmayan insanlar için tehlikeli hale getirebileceğini söyledi.

Bunun yanında Ethereum ağındaki transfer ücretinin 1 hafta önce 500 doları aştığını belirten Warren, ani iniş ve çıkışlar ve yüksek komisyon bedelleri yüzünden küçük yatırımcıların tamamen ortadan kalkabileceğini de söyledi.

Warren son olarak -ABD’ye ait olan, borsaları ve daha büyük çaplı menkul kıymetler endüstrisini denetleyen federal bir düzenleyici olan- SEC bünyesinde olmayan ve dolayısıyla da denetlenmek zorunda olmayan yerlere yapılacak olan yatırımların, yatırımcılar için büyük risk taşıdığını belirtti. Bu risklere örnek olarak ise Bitcoin’in 52 bin dolar civarında dolaşırken 42 bin dolara kadar gerilemesini gösterdi. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.