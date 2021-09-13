Thodex'in Milyonlarca TL'yi Binance'e Aktardığı Ortaya Çıktı

Thodex vurgununu araştırmaya devam eden savcılık, borsa yöneticilerinin Binance'e para aktarımı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Binance ile yazışan savcılık, 30 milyon 100 bin 78 liraya el koyulmasını sağladı.

Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde tarihinin en büyük kripto para dolandırıcılığını yaşamıştı. Thodex isimli bir borsa, özellikle de Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin üzerinden sayısız vatandaşı dolandırmış, borsanın başındaki isim olan Faruk Fatih Özer ise sırra kadem basmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanan yeni gelişmeler ise Özer ve ekibinin Binance'e para aktardığını gözler önüne serdi.

Edinilen son bilgilere göre Faruk Fatih Özer, 108 milyon dolarlık vurgundan sonra kaçtığı Arnavutluk'ta bulunmaya devam ediyor. Özer'in Türkiye'ye iadesi isteniyor olsa da şu an için bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Savcılık ayrıca, aralarında Faruk Fatih Özer'in de olduğu tüm sanıkların Binance'e para aktardığını belirledi. Bunun üzerine Binance ile iletişime geçen yetkililer, 30 milyon 100 bin 78 liraya el koydular.

Savcılık, 400 bin mağdurun zararını tespit etmeye çalışıyor

Faruk Fatih Özer liderliğinde dolandırılan 400 bin civarı kripto para yatırımcısının parasının kurtarılması zor. Ancak savcılık, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazan savcılık, şirketin vergi suçları açısından değerlendirilmesini, kara para aklayıp aklamadığının tespitini ve mağdurların zararının belirlenmesini sağlamaya çalışıyor.

Thodex vurgunu, Faruk Fatih Özer'in tek başına yaptığı bir iş değil. Kaçak durumda olan Özer ile birlikte toplamda 34 kişinin yargılandığı davada 6 kişi tutuklandı. Bunlardan bir tanesi ise Thodex kurucusunun ağabeyi Güven Özer. Soruşturma kapsamında ismi geçen 27 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest durumda. Davanın nasıl sonuçlanacağı, özellikle de kripto para yatırımcıları arasında merak konusu...