ABD'de Gerçekleşen Silahlı Saldırı, Twitch'te Yayımlandı

ABD, Buffalo'da yeni bir silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırgan, 10'dan fazla kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı anları, canlı yayın yaparak Twitch'te yayımladı.

ABD, sık sık bilinçsiz silahlanmanın sebep olduğu trajedilerle gündeme geliyor. Şimdiyse New York, Buffalo’da yaşanan bir olay, ateşli silahlara ulaşmanın bu kadar kolay olması halinde yaşanabilecekleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Buffalo’da 18 yaşındaki genç bir erkeğin, dün öğleden sonra bir süpermarkette ateş açarak katliam yaptığı bildiriliyor. Pek çok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anların popüler yayın platformu Twitch’te canlı bir şekilde yayımlanmış olması ise, olayı çok daha kan dondurucu boyutlara taşıyor.

Saldırı anı, iki dakika boyunca Twitch'te canlı yayımladı

18 yaşındaki şahsın Twitch’te canlı yayın yaptığı sırada bir süpermarkette açtığı ateş sonucunda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yetkililer, silahlı adamın katliam anını taktik kaska takılı bir kamera aracılığıyla yayımladığını düşündüklerini aktarırken; olaya dair raporlar, söz konusu videoda saldırganın markete doğru ilerlediği, saldırı tüfeğini park yerindeki insanlara doğrulttuğu ve ateş açtığı anların kaydedildiği ifade ediliyor. Bu anların ardındansa saldırgan, içeride bulunan insanları da vurmak için süpermarkete giriyor.

Korkunç olaya dair yaptığı açıklamada Twitch, platformun “topluluk yönergelerini ve hizmet şartlarını” ihlal ettiği gerekçesiyle saldırganın kanalını kapattıklarını kaydediyor. Bir Twitch sözcüsü ise, şiddet anlarını gösteren canlı yayının iki dakika sonra yayından kaldırıldığını belirtiyor.

"Bu öğleden sonra Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duymak bizi harap etti" şeklinde kaydeden Twitch sözcüsü, açıklamasının devamında ise “Kalplerimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası vardır ve tüm olaylara hızla müdahale etmek için çalışır. Kullanıcı, hizmetimizden süresiz olarak askıya alındı ve bu içeriği yeniden yayınlayan hesapların izlenmesi de dahil olmak üzere tüm gerekli önlemleri alıyoruz." diye sözlerine ekliyor.

Saldırının, siyahi toplumu hedef aldığı düşünülüyor

Tops Friendly Market’ta gerçekleşen olay için yetkililer ise, "nefret suçu ve ırk temelli şiddet içeren aşırılıkçılık" değerlendirmesinde bulundu. Buffalo’nun siyahi bireylerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bir mahallesinde meydana gelen olayda, saldırıdan etkilenen kurbanların 11’inin siyahi iken ikisinin beyaz olduğu bildiriliyor.

Silahlı saldırganın şu an gözaltında olduğunu belirten Buffalo belediye başkanı Byron Brown, saldırganın Buffalo’dan olmadığını belirterek, “Saldırgan, bu suçu Buffalo halkına işlemek için bu topluluğun dışından saatlerce seyahat etti." şeklinde aktarıyor.

Öte yandan Tops Friendly Markets ise, olaya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Bu anlamsız şiddet eylemi karşısında şoke olduk ve derinden üzüldük ve düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlar ve aileleriyle birlikte.” ifadelerine yer veriyor.