ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, yapay zekâ kontrolünde uçacak olan pilotsuz F-16 jetlerinin testlerinde havalanacak.

Yapay zekâ hayatımızın her alanında kendisine yer bulmaya devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri de yapay zekâyı uçaklara pilotluk etmesi için eğitmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Senato Ödenek Komitesi'nin askerî harcamalar toplantısında konuştu. Kendall, yapay zekâ kontrolündeki uçakların testlerinde yer alan kişilerden biri olacağını ve programın yolunda gittiğini söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri, Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki üç adet F-16'yı tamamen otomatik hâle getirmeyi amaçlayan Viper Deneme ve Yeni-Nesil Operasyon Modeli (VENOM) test programını geçen hafta başlatmıştı. Bu program, ABD Hava Kuvvetleri'nin otomasyon programının bir parçasıydı.

F-16'ların yapay zekâ ile kanıtlamaya 6 milyar dolar harcandı

2023 yılında ABD Hava Kuvvetleri, F-16'ların tamamen yazılım ile uçabileceğini kanıtlamak adına, son teknoloji ürünü dronelardan oluşan bir filo için 6 milyar dolar harcamıştı. Pentagon'dan gelen haberlere göre beş farklı girişim, ABD Hava Kuvvetleri için yapay zekâ kullanan dronelar geliştirme çabası içerisinde. Bu şirketler ise Anduril Industries, Boeing, Lockheed Martin, General Atomics ve Northrop Grumman.

Yapay zekânın askerî süreçlerde nasıl kullanılabileceği konusunda çalışmalar devam ediyor ve ABD ordusu da bu alandaki çalışmalar için ciddi çalışmalar yapıyor. Yine de yapay zekânın gerçek savaş şartlarında nasıl bir performans göstereceği bilinmiyor.