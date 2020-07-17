ABD’de TikTok’a karşı yapılan suçlamalar devam ediyor. Son olarak Beyaz Saray’da üst yetkililerden biri olan Mark Meadows, TikTok gibi uygulamaların ulusal güvenliği tehdit ettiğini ve önümüzdeki haftalarda bu konuda yeni kararlar alınacağını söyledi.

Son günlerde çeşitli güvenlik sorunları nedeniyle fazlasıyla eleştirilen TikTok ve WeChat için ABD hükümeti yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows tarafından yapılan açıklamada; TikTok, WeChat gibi Çin merkezli sosyal medya platformlarının ulusal güvenliği tehdit ettiği ve bu sebeple önümüzdeki haftalarda bu platformlarla ilgili yeni kararlar alınacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Meadows, “TikTok, WeChat ve ulusal güvenlik açığı potansiyeli olan diğer uygulamalarda, özellikle yabancı bir düşman tarafından Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplanmasıyla ilgili olarak, ulusal güvenlik riskini göz önüne alan bir dizi yetkili bulunuyor” şeklinde açıklama yaptı.

Reuters’ın yaptığı habere göre Meadows, bu uygulamalara karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi sahibi değil, ancak önümüzdeki haftalarda ABD’den TikTok’a karşı somut bir adım göreceğiz.

"Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız"

ABD hükümetinden gelen açıklamaların dışında TikTok’tan da sürekli yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. “Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini tamamen korumaya kararlıyız” şeklinde açıklama yapan TikTok, şirketin CEO’sunun ABD’li olduğu ve Amerikan ordusu ve kolluk kuvvetleri bünyesinde uzun süre enformasyon yetkilisi olarak görev aldığını hatırlattı.

ABD’li kullanıcı verilerinin Virginia eyaleti ile Singapur’daki sunucularda saklandığı ve sıkı tedbirlerle korunduğunu söyleyen TikTok, iddia edilen güvenlik sorunlarını reddediyor.

TikTok’un açıklamalarının dışında, suçlamalarla karşılaşan bir diğer Çinli sosyal medya platformu WeChat’ten henüz bir açıklama gelmedi. WeChat, daha çok Çin odaklı bir sosyal medya platformu olduğu için ABD’den gelecek yaptırımlarda TikTok’a göre daha az zarara uğraması bekleniyor.