17 Yaşındaki Genç, TikTok Çekmek İsterken Hayatını Kaybetti

Afyon'da, TikTok videosu çekmek için taş ocağı tarafından açılmış bir çukurdaki su birikintisine giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Aile, çukurlar için herhangi bir uyarı levhası asmayan şirkete tepki gösterdi.

Olayla ilgili olarak aktarılan bilgilere göre Afyonkarahisar’a merkeze bağlı Karaaslan köyünde tarla işçisi olarak çalışan henüz 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi açıklanmayan bir arkadaşı ile TikTok videosu çekmek için bir araya geldi.

Ne yazık ki Baylan ve arkadaşının video çekmek için seçtikleri yer, bölgedeki taş ocakları tarafından açılan çukur ve su birikintileriyle doluydu. Video çekmek için suya girdiği iddia edilen Baylan, bir anda ortalıktan kayboldu. Arkadaşı ise kıyıda bulunan taşlara tutunarak kendini kurtarmayı başardı.

Arkadaşı, kendini kurtarır kurtarmaz Baylan’ın ailesini ve jandarmayı aradı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ekipler ve sağlık ekipleri geldi ancak AFAD, kısa bir incelemeden sonra sualtı arama ve kurtarma ekibi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Biriminden ekipler olay yerine intikal etti.

Sualtı arama ve kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık bir çalışma neticesinde Baylan’ın cansız bedenine ulaştı. Çocuklarının cansız bedenini gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Aile yatıştırıldıktan sonra Baylan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından basın mensuplarına konuşan aile üyeleri, taş ocağını işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarı levhası koymadığını belirterek olayda şirketin de kabahatli olduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, 17 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bu olay için inceleme başlattılar.