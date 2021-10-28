Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanlığı, cinsiyet belirtmek istemeyen insanlar için üzerinde X işareti bulunan nötr cinsiyet pasaport hazırladıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kendisini erkek veya kadın olarak tanımlamayan insanların haklarının tanındığı ve bu yüzden önümüzdeki yıldan itibaren kullanılacak pasaportlarda cinsiyet kısmında X işaretinin yer alacağını duyurdu.

Söz konusu özelliğin gelecek yıldan itibaren X işareti için başvuru yapan herkesin kabul edileceği ifade edildi. Bununla birlikte ABD, Almanya, Arjantin ve Danimarka gibi ülkelerden sonra nötr cinsiyet haklarını tanıyan nadir ülkelerden birisi oldu.

X işaretli pasaport, ilk olarak Colorado'lu birine verildi

Aslına bakarsanız X işaretli pasaportların önünü Colorado'da yaşayan Dana Alyx Zzym isminde bir adama verildi. 2015 yılında cinsiyetini belirtmek istemediği için pasaportundan M (Male) ibaresinin kaldırılmasını isteyen Zzym'nin bu isteği, mahkeme tarafından haklı bulundu ve ABD'nin ilk X işaretli pasaportu bu kişiye verildi.

Yeni özellik, ABD'deki insan hakları için bir dönüm noktası niteliği taşıyor



X işaretli ehliyet

Dışişleri Bakanlığı'nın LGBT+ haklarından sorumlu özel diplomatik temsilcisi Jessica Stern, pasaportlara X ibaresinin getirilmesinin ABD için tarihi bir olay olarak nitelendiriyor. Stern'e göre bu yeni özellik, insanların kimliklerini olduğu gibi yansıtmasına ve hak ettikleri onur ve saygının verilmesine olanak sağlayacak.

Bugüne kadar ABD pasaportlarının cinsiyet kısmında kadınlar için F, erkekler için de M ibaresi bulunuyordu. Önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacak pasaportlarla birlikte isteyenler, aynı kısma nötr cinsiyet anlamına gelen X ibaresi koydurtabilecekler.