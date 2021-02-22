Amatör Astronom Abdülkadir Topkaç, Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada yayınlanan videolarıyla tanınan ve sevilen amatör astronom Abdülkadir Topkaç, Dicle Üniversitesi'nde kansere karşı verdiği mücadele sonrası hayatını kaybetti. Topkaç, Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını kanıtlamıştı.

Sosyal medyada uzaya olan tutkusuyla tanınan Diyarbakırlı amatör astronom Abdülkadir Topkaç, 67 yaşında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Topkaç, yarın Diyarbakır'da toprağa verilecek.

YouTube videolarıyla çok sevilmişti

Özellikle de 140journes YouTube kanalında yayınlanan "profil: Diyarbakır'da bir astronom" isimli videoyla ülke genelinde tanınan ve sevilen bir isim olan Abdülkadir Topkaç, 1992 yılında NASA'ya Ay'ın Dünya çevresindeki hareketinin dairesel olmadığını söyleyen bir mektup göndermiş ve literatürün değişmesini sağlamıştı. Özellikle YouTube videosunun ardından tanınan ve sevilen Topkaç, bu alanda amatör olarak çalışmalar yapmıştı.

İlkokul mezunu olmasına rağmen NASA'nın bile bilgilerini sorgulatacak bir azme sahip olan Topkaç'a ne olursa olsun sevdiğimiz şeyin peşinden gitmenin mümkün olduğunu bize gösterdiği için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Huzur içinde yat güzel insan...