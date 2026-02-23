ABD'yi DOLANDIRAN TÜRK GİRİŞİMCİ | Gökçe Güven, Neden 52 Yıl Hapisle Yargılanıyor?

"Girişimcilik problem çözmek demektir" diyerek yola çıktı, Silikon Vadisi'nin "Altın Çocuğu" oldu, Forbes'un prestijli "30 Yaş Altı 30" listesine girdi. Ancak bugün 1999 doğumlu Gökçe Güven, New York Federal Mahkemesi'nde 7 milyon dolarlık vurgun ve sahte imza suçlamalarıyla tam 52 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Peki, Robert Kolej'den Stanford laboratuvarlarına uzanan bu "Amerikan Rüyası" nasıl bir kabusa dönüştü?

Bu videoda, Kalder girişiminin perde arkasındaki "çift defter" krizini, teknoloji devlerinin CEO'ları adına atılan sahte imzaları ve FBI iddianamesindeki kan donduran detayları inceliyoruz.