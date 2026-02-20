Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de de göreceğimiz Samsung Galaxy A57 ve A37'nin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Telefonların özellikleri de sızdırıldı.

Önümüzdeki hafta çok beklenen amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini tanıtacak olan Samsung, aynı zamanda uygun fiyatlı A serisine dahil olacak farklı modellerini de tanıtmaya hazırlanıyor. Şüphesiz bunlardan en çok dikkat çekenler Galaxy A37 ve Galaxy A57 modelleri olacak.

Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz bu modeller için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Samsung Galaxy A37 ve A57 modellerinin lansman tarihi sızdırıldı.

Galaxy A37 ve A57, mart ayında tanıtılacak

Şimdiye kadarki beklentilerin büyük çoğunluğu iki cihazın şubatta tanıtılacağı yönündeydi. Ancak gelen yeni bir sızıntı, bunun doğru olmadığını, şirketin telefonları beklenenden daha geç tanıtacağını gösterdi. Gelen bilgilere göre Galaxy A37 ve A57 modelleri, mart ayında piyasaya sürülecek. Tam bir tarih ise henüz yok. Ay başında düzenlenecek dev mobil fuarı Mobile World Congress 2026 etkinliğinde tanıtılma ihtimalleri yüksek.

Telefonların özellikleri konusunda da bilgiler var. Galaxy A57’nin** 6,6 inçlik FHD+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED** ekranla gelmesini bekliyoruz. Exynos 1680 işlemci ve 45W destekli 5000 mAh batarya da söylentiler arasında. Kamera tarafında ise 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 5 MP makro kamera göreceğiz. 182 gram ağırlık ve 6,9 mm kalınlık da yer alacak. Android 16, IP68 dayanıklılık da diğer özellikler arasında.

Galaxy A37’de ise 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüklü ekran göreceğiz. Bu cihaz Exynos 1480’den güç alacak. Arkada 50 + 8 + 5 MP kamera, önde ise 12 MP kamera yer alacak. IP67 dayanıklılıkla gelmesini bekliyoruz.