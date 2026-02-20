EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın elektrikli otomobillere yönelik şarj düzenlemesinde sona gelindi. Önemli kararlar alındığını açıklayan yetkililer, en çok elektrikli otomobil sahiplerini memnun edecek gibi görünüyorlar. Peki düzenlemeyle neler gelecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz, elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 12 Şubat tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği ve bu toplantıda şarj istasyonlarına ilişkin yeni kararlar alındığı ifade edildi.

İbrahim Öz tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, düzenlemenin en çok vatandaşın işine yarayacağını görüyoruz. Çünkü artık firmalar, sabit fiyat tarifesine geçecekler. Böylelikle AC şarj hizmeti için bir fiyat, DC şarj hizmeti için başka bir fiyat belirlenecek.

İndirim yapılabilecek, kredi kartı zorunlu olacak!

EPDK'nın aldığı karara göre işletmeler, belirli lokasyon ve saatler için indirimler yapabilecekler. İstasyon yoğunluğunun daha düşük olduğu saatlerde uygulanacak indirimlerle elektrik maliyetinin düşmesi sağlanacak. Ayrıca 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ülkemizdeki otoyollarda bulunan tüm elektrikli otomobil şarj istasyonları, kredi kartı desteğine sahip olacak. Yani vatandaş, bir firmayı kullanmak için mobil uygulama yüklemek veya üyelik oluşturmak zorunda kalmayacak. Akaryakıt alınıyor gibi elektrikli otomobil şarj edilip, ödemesi kredi kartı ile yapılacak. Tüm bunlara ek olarak; lisanslı işletmeler bundan sonra mobil şarj istasyonları kurabilecekler. Böylelikle şarj istasyonundaki yoğunluk azaltılmış olacak.

EPDK'nın yeni düzenlemesinin çok yakında devreye alınması bekleniyor. Düzenleme, vatandaşlara kolaylık sağlamasının yanı sıra firmalara esneklik kazandıracağı için herkesi memnun edecek gibi görünüyor.