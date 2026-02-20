Tümü Webekno
Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Samsung, ikonik melodisi Over the Horizon'ın 2026 edisyonunu resmen yayımladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir çalışma yapan şirket, 2026 yılı için Dünya ile teknolojinin uyumlu birlikteliğini tasvir ediyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğine birkaç gün kalmışken önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklama, uzun zamandır Samsung Galaxy telefon kullanıcılarının merak ettikleri bir soruyu yanıtlıyor.

Samsung, Galaxy telefonlarında geleneksel olarak "Over the Horizon" sesini kullanıyor. Bu melodi, her yıl güncelleniyor. İşte yapılan açıklama, 2026 model amiral gemisi telefonlarda da bulunacak Over the Horizon'ı gözler önüne serdi. Samsung, bu yıl da devasa bir organizasyon gerçekleştirmiş durumda.

Karşınızda Over the Horizon 2026:

Samsung'un açıklamasına göre Over the Horizon 2026, besteci ve piyanist Eunike Tanzil liderliğinde hayata geçirildi. Bu yıl Dünya ile teknoloji arasındaki uyumlu birlikteliği tasvir edecek şekilde düzenlenen parça, Dolby Atmos gibi teknolojilerle desteklendi. Ayrıca mikrofonların yerleşimi için bile özel hesaplamalar yapıldı. Samsung, bu sayede doğal mekân algısının güçlendirildiğini söylüyor.

Samsung Galaxy S26 sahipleri, telefonları açtıkları zaman doğrudan bu melodiyi duyacaklar. Diğer Galaxy modellerini kullananlar ise Android'in özgür yapısından faydalanarak Over the Horizon'ın 2026 edisyonunu harici kaynaklardan edinip, kullanabilecekler.

Over the Horizon 2026'nın hazırlık sürecinin anlatıldığı video:

